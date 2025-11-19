Трябва да се търси възможност да се подобри общинското здравеопазване, каза кметът на Сандански Атанас Стоянов за инвестиционното намерение за нова болница в района

Моето мнение е, че трябва да се търси възможност да се оптимизира и подобри нивото на здравеопазване, защото с всяка изминала година общинското здравеопазване не върви, като че ли, в положителна посока. Това каза за БТА кметът на община Сандански Атанас Стоянов, който добави, че е сформирана работна група, която да се запознае с инвестиционното намерение за създаване на нова болница.

В работната група са включени председателите на всички ресорни постоянни комисии към Общински съвет-Сандански. Това са председателите на постоянните комисии по Здравеопазване, интеграция и социални дейности доктор Андрей Миладинов, по Местно самоуправление, нормативна уредба и регионална политика Димитрина Хаджиева-Недина; по Устройство на територията Явор Аргиров; по Бюджет и финанси Живко Иванов и по Общинска собственост Живко Панчев. Заедно с председателя на Общински съвет-Сандански Георги Батев и кмета на общината те започват преговори и проучване на всички факти, свързани с инвестиционното намерение.

Работна група е сформирана и в Петрич. Във функциите на тези работни групи е да проведат разговори и да направят съответните анализи, свързани с инвестиционното намерение на УМБАЛ „Софиямед“. Информацията ще бъде сведена до знанието на общинските съвети в Петрич, Сандански, Кресна и Струмяни, за да могат да вземат информирано решение. "Моето мнение е, че наистина това е пътят – търсене на възможност да се оптимизира и подобри нивото на здравеопазване, защото с всяка изминала година общинското здравеопазване не върви, като че ли, в положителна посока", каза още Атанас Стоянов.

Той съобщи, че са проведени разговори с управителя на Югозападна болница доктор Илия Тонев. Състояла се е и среща с медицинския съвет на болницата, в който членуват 34 лекари, завеждащи на отделенията в Петрич и Сандански. Кметът посочи, че всички са подкрепили инвестиционното предложение за създаване на нова болница.

БТА припомня, че с оглед анализ от публично достъпните данни за състоянието на МБАЛ „Югозападна болница“, „Булфарма ООД чрез УМБАЛ „Софиямед“ ООД предлага реализирането на комплексна медицинска услуга, ситуирана на едно място.

Управителят доктор Илия Тонев обяви, че са необходими спешни мерки за решаването на кадровия проблем в Многопрофилната болница за активно лечение (МБАЛ) "Югозападна болница". По думите му в момента екипът се състои от 450 души, сред които лекари, специалисти по здравни грижи, лаборанти, санитари. 48 процента от тях са в пенсионна или предпенсионна възраст, поясни той и определи този факт като силно притеснителен.

Четири нови отделения и две нови медицински дейности са заложени в предложението за нова болница, която да обслужва населението на Петрич, Сандански, Кресна и Струмяни.