Първата целувка се е случила преди около 20 милиона години между примати, установиха учени от Оксфорд и Флорида

Първата целувка не се е случила между страстно влюбена човешка двойка, а между приматите – предците на човекоподобните маймуни, преди около 20 милиона години, според резултатите от проучване на Оксфордския университет и Технологичния институт на Флорида, публикувано в списанието Evolution and Human Behavior („Еволюция и човешко поведение“), предаде Ройтерс.

Учените си поставили за цел да установят кога са се зародили целувките, тъй като, от една страна, от еволюционна гледна точка те нямат пряка връзка с оцеляването, а от друга – дори му вредят, защото чрез тях могат да се разпространяват болести. Въпреки това освен хората, се целуват и шимпанзетата, бонобото (вид малки шимпанзета), орангутаните и горилите – което насочва към предположението, че навикът да се разменят целувки при всички тези видове е наследен от общ прародител. Учените комбинирали наблюдения върху примати с данни за еволюционни взаимоотношения, за да „върнат часовника назад“ и да опитат да определят кога се е случила първата целувка.

„Използвайки тези два ключови източника на информация, приложихме модел, който ни позволи да симулираме различни еволюционни сценарии“, казва водещият автор на изследването д–р Матилда Бриндъл от катедрата по биология на Оксфорд. Милиони симулации поставили първата целувка в интервала между 21,5 и 16,9 милиона години.

Научното определение за целувка, което е много далеч от романтиката, гласи: „неагресивен контакт уста в уста, който не включва прехвърляне на храна“. Това определение включва както сексуалното целуване, така и платоничните целувки между членове на семейството или между приятели – при поздрав. Как точно се е появило целуването остава предмет на дебат, както и причините за устойчивостта му във времето.

„Някои предполагат, че сексуалното целуване е полезен начин за оценяване на качествата или пригодността на партньора“, казва д–р Бриндъл. „Алтернативно, целуването може да бъде форма на любовна игра, която увеличава сексуалната възбуда и повишава вероятността за оплождане.“

Смята се, че платоничните целувки могат да служат за ориентиране в сложни социални взаимоотношения или да засилват социалната свързаност, добавя ученият.

Проучването твърди, че вероятно е имало целувки и между представители на неандерталците, от една страна, и човеците, от друга, предвид доказателствата, че двата вида са се кръстосвали и са споделяли един орален микроб – знак, че са обменяли слюнка, дълго след като са се разделили в еволюционно отношение преди 450 000 – 750 000 години.