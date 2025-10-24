Треньорът на Нотингам Форест Шон Дайш след успешния дебют: "Сега трябва да продължим да градим и да работим"

Шон Дайш беше възхитен от начина, по който играчите на Нотингам Форест реагираха на неотдавнашното му пристигане, което му осигури победен дебют в Лига Европа срещу Порто, но новият мениджър предупреди, че има много работа за вършене.

Дайш имаше само два дни с футболистите, след като замени уволнения Анге Постекоглу във вторник, но направи това, което предишният мениджър не успя да постигне през 39-дневния си период, и намери начин да накара Форест отново да побеждава.

Тимът не беше печелил от откриването на Висшата лига през август, когато Нуно Еспирито Санто беше начело, а след това записаха 10 мача без успех, осем от които бяха под ръководството на Постекоглу.

"Играчите преживяха много, както и феновете, но това, че искам да им дам нещо в замяна, означаваше много", каза Дайш пред TNT Sports след победата с 2:0.

"Бях с тях два дни, но те схванаха всичко много бързо. Това е начало. Има още много неща, но е начало. Добро начало", добави той.

"Имахме шанс през второто полувреме да покажем на какво сме способни. Беше хубаво, че вкарахме втория гол, за да решим всичко. Да спечелим без допуснат гол и да запишем победа за публиката и играчите, да им дадем малко повече вяра, беше страхотно", коментира още мениджърът.

"Формата на тима е добра и трябваше да се уверим, че я поддържаме, но също така и да бъдем по-добри с топката. Успяхме да намерим баланс и ще станем още по-остри. Ще отнеме малко време. Казах на момчетата, че това е начало и има още много работа. Сега трябва да продължим да градим и да работим. Не можем да мислим, че това са всички отговори на въпросите. Това е пътешествие и това е добро начало", заяви Дайш, цитиран от агенция Ройтерс.

Форест започват опита си да се измъкнат от зоната на изпадащите във Висшата лига в неделя срещу Борнемут, който е трети в класирането, като отборът на Дайш е 18-и с едва пет точки.