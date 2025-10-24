Мъж на 65 години е пострадал след сбиване със сина си в Сливен

Мъж на 65 години е пострадал при възникнал конфликт със сина си в сливенския квартал „Комлука“, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Сливен.

Сигналът за сбиване е подаден в четвъртък в районното управление в града и на място са изпратени полицейски екипи. Свадата между двамата е ескалирала и прераснала във физическа саморазправа, при която е пострадал бащата. Той е настанен за лечение в болнично заведение в Сливен, няма опасност за живота му.

По данни на полицията са нанесени материални щети по лек автомобил „Опел Зафира“. Задържан е 39-годишният син. По случая е образувано досъдебно производство.

На територията на Сливен функционира Кризисен център за лица, пострадали от домашно насилие или трафик. Центърът се намира на ул. „Любен Каравелов“ №18 и разполага с капацитет от 15 места. Той предоставя временно настаняване до шест месеца, индивидуална подкрепа, социално-психологическо консултиране, правна помощ, съдействие при издаване на заповед за защита, както и медицинска помощ при необходимост.