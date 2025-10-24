Надеждите за облекчаване на търговските отношения между САЩ и Китай насърчиха азиатските борси

Надеждите за облекчаване на търговските отношения между САЩ и Китай доведоха до повишаване на цените на акциите на фондовите борси в Азия днес, предава ДПА. Поводът е потвърждението от Белия дом за провеждане на пряка среща между президентите на двете страни следващия четвъртък. Пазарите спекулират, че може да последва и смекчаване на високите вносни мита, наложени от Вашингтон в рамките на двустранните митнически споразумения.

В Токио индексът Nikkei 225 се повиши с 1,5 процента до 49 367 пункта, подкрепен и от отслабването на йената. Японската валута продължава да се понижава, което прави износа на местните компании по-евтин в доларово изражение. Един долар се търгува за малко под 153 йени спрямо 152,40 йени предходния ден.

Цените на петрола се понижиха с малко под половин процент, след като в предходната сесия се повишиха с над 5 процента вследствие на новите санкции на САЩ срещу руските петролни компании.

Междувременно новите данни за инфлацията в Япония подсказват, че остава възможност за повишение на основните лихвени проценти. Основните потребителски цени са нараснали с 2,9 процента на годишна база през септември - в съответствие с очакванията. Те остават над целта на централната банка от около 2 процента. Повечето анализатори обаче не очакват промяна на лихвените проценти на предстоящото заседание на Японската централна банка, дори след назначаването на нов министър-председател.

Южнокорейският индекс Kospi се повиши с 2,50 на сто до рекордно ниво от 3941,59 пункта. Бенчмаркът за компаниите с малка пазарна капитализация Kosdaq се покачи с 1,27 на сто до 883,08 пункта..

На китайските борси ръстът беше по-сдържан - около половин процент, след серия от напрежения между Пекин и Вашингтон. Според икономистите от "Кепитъл икономикс" (Capital Economics) Китай вероятно ще засили контрола върху износа си през следващите години предвид нарастващото търговско напрежение със САЩ. Последните ограничения върху износа на стратегически минерали показват, че китайското правителство не очаква ответни жестове на сдържаност от страна на Вашингтон. Бенчмаркът за континентален Китай Shanghai Composite се ускори с 0,4 на сто до 3938,98 пункта, докато в Хонконг Hang Seng добави 0,5 на сто до 26 096,33 пункта.

В Сидни индексите останаха почти без промяна. S&P/ASX 200 отстъпи с 0,1 на сто до 9026,80 пункта.

Сред отделните компании акциите на "Ес Кей Хайникс" (SK Hynix) поскъпнаха с 6 процента в Сеул, подкрепени от съобщения за технологични пробиви в областта на чиповете и изкуствения интелект. "Самсунг електроникс" (Samsung Electronics) добави 2,4 процента. В Токио книжата на "Адвантест" (Advantest) се повишиха с 3,7 процента, а на "Токио електрон" (Tokyo Electron) – с 2,5 процента. В Хонконг акциите на "Ес Ем Ай Си" (SMIC) поскъпнаха с 5,5 процента.

В Сидни акциите на "Пилбара минералс" (Pilbara Minerals) поскъпнаха с 8 процента, след като компанията обяви увеличение на производството и се възползва от по-ниски разходи и по-високи цени на лития през първото тримесечие.

Вчера в Ню Йорк широкият измерител S&P 500 се повиши с 0,5 на сто до 6738,44 пункта. Индексът на сините чипове Dow Jones Industrial Average прибави 144,20 пункта до 46 734,61 пункта, а технологичният показател Nasdaq Composite напредна с 0,89 на сто до равнище от 22 941,80 пункта.