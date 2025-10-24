Юта постигна пета поредна победа в Националната хокейна лига

Юта надделя домакина Сейнт Луис със 7:4 и записа пета поредна победа в Националната хокейна лига.

Лоугън Куули се отличи с три гола и асистенция, а Клейтън Келър добави две попадения и асистенция. Куули записа втори хеттрик в кариерата си, а Юта се изкачи на третото място в Западната конференция с 12 точки.

Колорадо запази лидерската си позиция в НХЛ с 13 точки, въпреки че допусна поражение с 4:5 след изпълнение на дузпи при домакинството си на Каролина.

Вратарят на гостите Фредерик Андерсен направи 44 спасявания в редовното време и продълженията, а след това спаси и трите наказателни удара на съперника. Сет Джарвис се отличи с гол и асистенция, а реализира единствената дузпа за успеха на Каролина, който е втори на Изток с 12 точки.

Питсбърг също събра 12 точки след четвърти пореден успех - 5:3 над защитаващия титлата си Флорида като гост. Сидни Кросби изпъкна с два гола и асистенция, а Тристан Джари завърши с 34 отразени шайби.

Носителят на купа "Стенли" през последните два сезона Флорида допусна първа домакинска загуба в кампанията, като има само една победа в последните си шест срещи.

Сан Хосе спечели за първи път през сезона, след като надделя с 6:5 след продължение над домакина Ню Йорк Рейнджърс. Уил Смит вкара решителното попадение в 98-ата секунда на допълнителното време, негово второ в мача. Маклис Селебрини записа втори хеттрик в кариерата си, като добави и асистенции при двете попадения на Смит.

Тейлър Радиш също регистрира втория си хеттрик в лигата, но Ню Йорк допусна пета последователна загуба в "Медисън Скуеър Гардън" от началото на сезона, като за първи път от сезон 1943/1944 няма победа в първите си пет домакинства.



Райън Донато реализира два пъти, включително и победното попадение 54 секунди преди края, с което помогна на Чикаго да спечели с 3:2 над домакина Тампа Бей. Франк Нейзар добави гол и асистенция за гостите.

Никита Кучеров даде две асистенции и вече има 999 точки в лигата, но Тампа загуби трети последователен домакински мач.

Микаел Гранлунд завърши с две попадения и трасистенции и за първи път в кариерата си записа 5 точки в един мач, с което изведе Анахайм до успеха със 7:5 над домакина Бостън. Никита Нестеренко се отличи с четири асистенции за успеха, а вратарят Петр Мразек отрази 36 шайби.

Морган Гийки вкара два пъти, а Давид Пастрънак завърши с гол и асистевнция за Бостън, който загуби за шести пореден път.

Емил Хайнеман реализира две попадения, а Ню Йорк Айлъндърс надделя над гостуващия Детройт със 7:2, записвайки най-убедителната си победа от 10 март 2024 година, когато спечели с 6:1 срещу Анахайм.

Джоуи Дакорд спаси всичките 32 удара и не допусна гол за първи път през сезона ("шътаут") и за общо шести в кариерата си, а Сиатъл се справи с Уинипег с 3:0, нанасяйки първо поражение на съперника след пет победи. Джейдзън Шуорц допринесе с два гола и асистенция.

Адриан Кемпе вкара в 37-ата секунда на продължението, а Лос Анджелис спечели с 3:2 като гост на Далас. Кепме добави и асистенция.



Едмънтън навакса дефицит от 3:5 в последните 8:41 минути и стигна до успеха с 6:5 срещу гостуващия Монреал. Васили Подколзин и Райън Нюджънт-Смит завършиха с по гол и асистенция, а Конър МакДейвид записа три асистенции.

Коул Кофийлд и Алекс Нюхуук вкараха по два пъти за канадците, които загубиха за втори път в осем мача.

Нешвил прекъсна серия от четири поражения след 2:1 над Ванкувър.