Продажбата на активи на „Лукойл" у нас ще става след решение на МС при налично положително становище на ДАНС, реши парламентът

Теодора Цанева
Парламентът провежда редовно заседание в сградата Народното събрание Снимки: Никола Узунов/БТА
София,  
24.10.2025 11:26
 (БТА)

Продажбата на активи на руската нефтодобивна компания „Лукойл" в България ще става само след решение на Министерския съвет (МС) при налично положително становище на Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС), реши парламентът. Депутатите приеха на второ четене допълнение в Закона за насърчаване на инвестициите.

Съгласно приетите разпоредби ДАНС ще извършва предварително проучване и ще предоставя писмено становище преди всяка разпоредителна сделка с дружествени дялове и акции от капитала на "Лукойл-България" ЕООД, "Лукойл Нефтохим Бургас" АД, "Лукойл ейвиейшън България" ЕООД и "Състейнабъл енерджи съплай" ООД. Изискването се отнася и за сделки с дялове или акции в други юридически лица, включени в структурата на собствеността им, регистрирани на територията на България или в трети държави, когато са собственост на "Лукойл" ОАО (Русия) или свързани с него лица. Същото правило ще важи и при сделки с недвижимо имущество, движими вещи и съоръжения, предназначени за преработка, производство, съхранение и продажба на нефт и нефтопродукти.

Разпоредителни сделки, извършени без разрешение на МС, са нищожни, реши парламентът.

Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник", приеха още депутатите.

В хода на дебата по законопроекта бяха засегнати и наложените от САЩ санкции на двете най-големи руски петролни компании "Роснефт" и "Лукойл" и ефекта им върху пазара на горива в България.  

/РИ/

В допълнение

Свързани новини

24.10.2025 10:37

Бургаската рафинерия и няколко дъщерни дружества на "Лукойл" в България отговарят на критериите за санкции от САЩ, каза министър Георги Георгиев

Бургаската рафинерия и още няколко дъщерни дружества, които представляват групата на „Лукойл“ в България, отговарят на критериите, каза пред медиите министърът на правосъдието Георги Георгиев във връзка с решението на САЩ да наложи санкции срещу
24.10.2025 10:11

Председателят на парламента Наталия Киселова даде 15 минути почивка заради безредици в залата

Председателят на парламента Наталия Киселова даде 15 минути почивка, за да се успокоят страстите в залата. Депутати от „Възраждане“ и „ДПС-Ново начало“ се сдърпаха в пленарната зала. „След като се създават безредици, 15
24.10.2025 09:24

Второ четене на промени в Закона за насърчаване на инвестициите, свързани с начина за продажба на "Лукойл", ще разгледа парламентът

Второ четене на промени в Закона за насърчаване на инвестициите, свързани с продажбата на "Лукойл", ще разгледа парламентът като първа точка за днес. Предложението за включването нова точка в дневния ред направи в началото на заседанието
24.10.2025 07:09

Премиерът свиква работно съвещание за набелязване на мерки след наложените санкции срещу „Лукойл“

Министър-председателят Росен Желязков свиква работно съвещание във връзка с решението на САЩ да наложи санкции срещу „Роснефт“ и „Лукойл“, съобщиха от правителствената информационна служба.

Към 11:55 на 24.10.2025 Новините от днес

