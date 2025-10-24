Подробно търсене

Председателят на парламента Наталия Киселова даде 15 минути почивка заради безредици в залата

Теодора Цанева
Парламентът провежда редовно заседание в сградата Народното събрание Снимки: Никола Узунов/БТА
София,  
24.10.2025 10:11
 (БТА)

Председателят на парламента Наталия Киселова даде 15 минути почивка, за да се успокоят страстите в залата. Депутати от „Възраждане“ и „ДПС-Ново начало“ се сдърпаха в пленарната зала. „След като се създават безредици, 15 минути почивка“, обяви Киселова.

Преди това председателят на парламента наложи наказание „забележка“ на Даниел Проданов от „Възраждане“ за обидни думи към колега народен представител. 

В момента депутатите обсъждат на второ четене промени в Закона за насърчаване на инвестициите. Измененията предвиждат продажбата на активи на руската нефтодобивна компания „Лукойл" в България да става само след решение на Министерския съвет при налично положително становище на Държавна агенция „Национална сигурност“.

 

/РИ/

