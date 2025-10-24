Председателят на парламента Наталия Киселова даде 15 минути почивка заради безредици в залата

site.btaПредседателят на парламента Наталия Киселова даде 15 минути почивка заради безредици в залата
Председателят на парламента Наталия Киселова даде 15 минути почивка, за да се успокоят страстите в залата. Депутати от „Възраждане“ и „ДПС-Ново начало“ се сдърпаха в пленарната зала. „След като се създават безредици, 15 минути почивка“, обяви Киселова.
Преди това председателят на парламента наложи наказание „забележка“ на Даниел Проданов от „Възраждане“ за обидни думи към колега народен представител.
В момента депутатите обсъждат на второ четене промени в Закона за насърчаване на инвестициите. Измененията предвиждат продажбата на активи на руската нефтодобивна компания „Лукойл" в България да става само след решение на Министерския съвет при налично положително становище на Държавна агенция „Национална сигурност“.
/РИ/
