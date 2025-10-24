В Хърватия проливни дъждове и силен вятър създадоха проблеми

Обилни дъждове и силен вятър тази нощ и вчера засегнаха голяма част от Хърватия, включително столицата Загреб, съобщават местните медии.

В Сисак, Централна Хърватия, пожарникари рано днес е трябвало да отстраняват паднало дърво, блокирало път, информира сайтът „Индекс“.

Според съобщенията на Държавния хидрометеорологичен институт на Хърватия бурята е ударила североизточната област Славония около полунощ, като вятърът е достигнал скорост около 90 км/ч. Общо 9,4 литра дъжд са паднали на квадратен метър за 24 часа. Заради лошото време има повреди на електрическата мрежа. Няколко населени места са останали без ток. Екипи са на терен и работят за отстраняването на повредите. Също така има много съборени дървета.

За днес е обявен жълт код за потенциално опасно време за полуостров Истрия и залива Кварнер.

В адриатически град Риека вчера обилните валежи предизвикаха наводнения и потоци по улиците. Съборени са били и дървета

В Ровин са паднали 130,6 мм дъжд на квадратен метър, което е рекордно количество за района тази година и е сред най-големите количества, регистрирани в Истрия, а проливният дъжд е причинил излизане на вода от шахти в някои части на града.

Пожарникарите имаха доста работа вчера и в Загреб, където вятърът предизвика истински хаос и събори дървета, информира държавната телевизия ХРТ.