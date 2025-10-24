Делян Пеевски и Бойко Борисов опитват да изтъргуват излизането на Пеевски от "Магнитски" през сделка с „Лукойл“, смятат от "Да, България"

Делян Пеевски и Бойко Борисов опитват да изтъргуват излизането на Пеевски от "Магнитски" през сделка с „Лукойл“ и през газопровода „Турски поток“, коментира пред журналисти в парламента Ивайло Мирчев - съпредседател на “Да, България” и депутат от “Продължаваме промяната - Демократична България”.

През последните две години Борисов има няколко срещи с хора с влияние във Вашингтон с въпроса „да направим нещо, за да извадим Пеевски от „Магнитски“. Основаната цел на "голямото Д" е да бъде изкаран от „Магнитски“, каза още Мирчев.

Ако не се вземе решение за изключение или държавата не поеме контрол върху рафинерията, има много сериозен риск от криза на пазара на горива в България, посочи Ивайло Мирчев относно наложените от САЩ санкции на двете най-големи руски петролни компании "Роснефт" и "Лукойл".

"Когато сега, в напрегната ситуация, във връзка с американските санкции, се наредят купувачи, които искат да купят „Лукойл“, Пеевски ще отиде при купувача и ще му каже: „Виж сега – решението дали ще бъде продадено или не, зависи от моя човек в ДАНС“, каза другият съпредседател на "Да, България" и депутат Божидар Божанов относно предложените промени в Закона за насърчаване на инвестициите, свързани с начина за продажба на "Лукойл". По този начин той ще може да получи миноритарен дял – през фонд, през офшорка, както обича да го прави, както направи и в „Булгартабак“. На финала ще се окаже скрит съсобственик. Може дори да даде малко и на Борисов, както беше при „Булгартабак“, така че всички да са щастливи. Това е механизмът, по който той ще използва тази промяна, за да вземе дял от „Лукойл“, смята Божанов.

От "Да, България" са изпратили писмо до председателя на Народното събрание Наталия Киселова, в което настояват да бъдат върнати всички акредитации на журналисти и да бъде даден свободен достъп на журналистите до цялата сграда на парламента, каза Божидар Божанов.

От 1 септември 2023 г. Народното събрание заседава в сградата на площад "Александър I" №1 (бившия Партиен дом).

Да имате достъп до депутатите както беше в старата сграда на парламента, уточни Божанов пред журналистите.

В настоящата сграда, в която заседава парламентът, журналистите имат възможност да задават въпроси на депутатите, когато самите народни представители решат да говорят на двете определени места за това - бел.ав.

Комисията по културата и медиите обсъди вчера казуса с отнемането на акредитацията на журналист, отразяващ работата на парламента.

На въпрос какви са отношенията на "Да, България" с президента Румен Радев Ивайло Мирчев посочи, че не са по-различни от тези през последните години.