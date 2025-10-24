България преживява криза на доверие между държавата и хората, които я хранят, заявиха от "Величие" и поискаха защита за фермата на бай Рибан

България преживява не просто икономическа, а морална криза, криза на доверие между държавата и хората, които хранят тази земя, заяви Мария Илиева в декларация от името на парламентарната група на "Величие".

"Случаят на бай Рибан – Георги Илиев, от община Велинград, е лицето на тази криза. Един честен човек, стопанин и животновъд бе поставен на колене пред институции, които трябваше да го закрилят", посочи тя. В продължение на близо година държавата води бездушна война срещу неговия труд и достойнство с невалидни заповеди, подправени протоколи, неясни проби и страх, коментира Илиева.

"Примерът с невалидната заповед за евтаназия на стадо във Велинград от 25 ноември 2024 г., издадена от директора на Българската агенция по безопасност на храните Светозар Патарински, е символ на това беззаконие. Проби, взети от нелицензирани лица, тестове в неакредитирана лаборатория, липса на електронен подпис – и това не е единичен случай", допълни депутатът от "Величие". Тя каза още, че към момента са избити над 10 хиляди животни и с наближаването на края на годината и наличието на едни пари, които могат да бъдат усвоени за евтаназия, вероятно този брой ще продължава да расте.

Мария Илиева отбеляза, че година по-късно животните на бай Рибан са здрави, но държавата продължава да мълчи и не се произнася по неговия казус. Животните се множат, малки агънца се раждат, пространството не може да побере всички животни. Те не могат да реализират продукцията си поради забрана, каза Илиева. Стадото му – здраво и изпитано, без доказана зараза, бе превърнато в жертва на политически интереси и административен произвол. Вместо да бъде защитен, бай Рибан е подложен на натиск, заплахи и унижения, добави депутатът.

За вас не знам, но аз като народен представител искам да се извиня на тези хора за всичко, което им беше причинено, заяви Илиева. Те са тук сред нас. Поискаха да дойдат, да ви видят и вие да видите тях, посочи тя. По думите ѝ тези хора са последните пазители на българската земя, на селото, на поминъка, на честния труд. "Бизнесът на бай Рибан трябва да бъде защитен. Държавата е длъжна да прояви грижа не показна, а човешка към него, към семейството му, към всички български животновъди, които днес живеят в страх от собствените си институции", каза депутатът от "Величие".

Благодаря ти, бай Рибан, че те има теб и твоите синове, обърна се Мария Илиева към бай Рибан, който беше в пленарната зала. България няма бъдеще без своите животновъди и ние народните представители няма да имаме морал, ако не ги защитим, допълни тя.

Довели сме ги пред народните представители, за да заявят единственото си искане – да бъде взето решение по казуса възможно най-бързо, заяви по-късно на брифинг в парламента Илиева. От "Величие" апелираха и министрите да вземат отношение по казуса.

Една година никой не ни обръща внимание, ходихме навсякъде, всеки си гледа в краката, каза бай Рибан пред медиите. Всеки божи ден се чудим как да изхраним две хиляди гърла, няма паша, нямаме средства, не ни дадоха пазар ни за Великден, ни за Гергьовден. Искаме институциите да решат какво да правим, настоя стопанинът и се закани - "ако не могат да ни помогнат, взимвам едно истинско решение пред цяла България, пред целя свят, купувам 30 кила бензин, паля обора – да гледа цяла България“.

В момента имам 20 новородени агнета, след един месец ще се родят още, животните са здрави, в 10-километровата зона на всички стада във Велинградско едно животно не е умряло, допълни той.

От тази сграда тръгва изграждането на законите, които трябва да спазват и институциите, и гражданите, но в крайна сметка една промяна на удобен за някого закон може да разсипе човешки живот, каза и синът на бай Рибан Димитър Илиев. Цяла година две хиляди животни са със „смъртна присъда“, тези, които я издадоха не могат да я изпълнят и не могат да ни освободят. Ако не намерим решение тук, по-добре ще е наистина да направим най-големия инсинератор в България с две хиляди животни, подкрепи той баща си.