ФИА потвърди, че сайт на пилотите от Формула 1 е бил обект на хакерска атака

По-рано тази година хакери са получили неоторизиран достъп до портал за пилоти, управляван от ФИА, потвърди говорител на Формула 1 преди Гран При на Мексико.

Хакерите вече бяха разкрили пробива в социалните мрежи. Те заявиха, че са фенове на Формула 1 и твърдяха, че нямат злонамерен умисъл, заявявайки, че целта им е била да подчертаят уязвимостите в мерките за сигурност.

"През лятото ФИА разбра за киберинцидент, свързан с уебсайта за категоризация на пилотите на ФИА. Организацията съобщи в изявление, че са предприети незабавни стъпки за защита на данните на пилотите", се казва в изявление на организацията, цитирано от ДПА.

киберпрестъпниците също така са открили, че по принцип е възможно да има дори достъп до паспортните данни на световния шампион във Формула 1 Макс Ферстапен. Според съобщения в медиите, хакерите са прекратили действията си в този момент и не са преглеждали или съхранявали никаква информация.

Хакерите сами са уведомили ФИА за пробива в сигурността в началото на месец юни. Организацията незабавно е премахнала сайта от интернет и след това е работила с тях, за да помогнат за защитата му от бъдещи атаки.