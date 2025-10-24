Министерството на туризма разглежда развитието на въздушната свързаност като стратегически приоритет, каза заместник-министър Ирена Георгиева

Министерството на туризма разглежда развитието на въздушната свързаност като стратегически приоритет, ключов фактор за устойчивия растеж, за регионалното развитие и за равномерното разпределение на туристическите потоци през цялата година. Това каза заместник-министърът на туризма Ирена Георгиева по време на националната дискусия "Туризъм и въздушната свързаност. Традиционни дестинации и нови пазари. Ключът за устойчив растеж". Форумът е организиран от Националния борд по туризъм и Българската стопанска камара с институционалната подкрепа на Министерството на туризма.

Тя отбеляза, че България е дестинация с растящ притегателен потенциал и посочи, че свидетелство за това са и положителните новини за предстоящия зимен сезон, свързани с новооткрити маршрути от и до страната от нашите летища. Георгиева даде пример с Летище Варна, което за зимния сезон 2025/2026 година ще предложи 16 маршрута до 11 държави, включително нови директни линии до Франкфурт, Братислава и Бергамо.

Става дума за лятно летище, което обикновено се експлоатира през този период по-активно, но говорейки за зимния сезон, считаме, че това е успех, каза Георгиева.

Георгиева посочи, че конференцията цели създаването на платформа, обединяваща държавата, бизнеса и международните партньори около общата цел - устойчив растеж на българския туризъм. По думите ѝ свързаността е не просто логистика, а е жизненоважна за развитието на туризма. Без удобни и достъпни въздушни връзки дори най-привлекателната дестинация остава извън полезрението на глобалния туристически поток, допълни заместник-министърът.

Целта на събитието е да се представят инфраструктурната обезпеченост на летищата с перспективи за развитие, актуалното състояние на авиокомпаниите и стратегическото позициониране на нови пазари и дестинации.

