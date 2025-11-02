Дунав се откъсна на върха на Втора лига, Етър и Черноморец си вкараха по три гола

Отборът на Дунав вече има четири точки преднина на върха на Втора лига, след като се наложи над Севлиево с 2:0 при гостуването с голове на Стоян Предев и Камен Хаджиев след почивката.

Етър и Черноморец Бургас направиха изключително зрелищен мач, в който си вкараха по три гола и си поделиха по точка. Първия гол за "болярите" вкара вратарят на тима Никола Виденов с удар от вратата си. Бургазлии направиха пълен обрат с автогол на Георги Александров и попадение на Димитър Костадинов, като и двамата са бивши футболисти на Левски. Етър отново изравни чрез Атанас Атанасов, но Живко Петров вкара трети гол за Черноморец, след което бе изгонен от терена. Четвърт част преди края Чавдар Ивайлов вкара от дузпа за "виолетовите".

Нулевото равенство на Миньор (Перник) със Спартак (Плевен) принуди треньора на домакините Ангел Червенков да подаде оставка.

Първенство на България по футбол, мачове от 14-ия кръг във Втора футболна лига:

Марек Дупница – Пирин Благоевград - 3:1 голмайстори: 0:1 Божидар Малинов 10, 1:1 Илия Димитров 22, 2:1 Илия Димитров 66, 3:1 Юлиан Неннов 86

Миньор Перник – Спартак Плевен - 0:0

Севлиево – Дунав Русе - 0:2 голмайстори: 0:1 Стоян Предев 50, 0:2 Камен Хаджиев 58

Спортист Своге – Беласица Петрич - 0:1 0:1 Димитър Иванов 79 червен картон: Лионел Самба (Спортист) 70'

Етър Велико Търново – Черноморец Бургас - 3:3

голмайстори: 1:0 Никола Виденов 26, 1:1 Георги Александров 33-автогол, 1:2 Димитър Костадинов 52, 2:2 Атанас Атанасов 63, 2:3 Живко Петков 64, 3:3 Чавдар Ивайлов 76-дузпа

червен картон: Живко Петков (Черноморец) 66' утре: Янтра Габрово - ЦСКА II (София) от петък: Фратрия – Вихрен Сандански – 2:0 голмайстори: 1:0 Айвън Ангелов 61, 2:0 Ксавело Дривентак 88 временно класиране: 1. Дунав (Русе) 13 11 2 0 29:4 35 точки 2. Фратрия (Бенковски) 13 10 1 2 25:9 31 3. Янтра 2019 (Габрово) 12 8 4 0 17:7 28 4. Вихрен (Сандански) 14 8 2 4 22:17 26 5. ЦСКА II (София) 13 6 3 4 23:15 21 6. Локомотив (Горна Оряховица) 13 5 5 3 15:12 20 7. Пирин (Благоевград) 13 5 2 6 20:20 17 8. Хебър 1918 (Пазарджик) 12 4 4 4 18:19 16 9. Марек (Дупница) 13 3 5 5 10:14 14 10. Лудогорец II (Разград) 12 4 1 7 15:21 13 11. Миньор (Перник) 12 3 4 5 14:16 13 12. Черноморец 1919 (Бургас) 13 2 7 4 15:18 13 13. Етър (Велико Търново) 13 2 7 4 13:17 13 14. Севлиево (Севлиево) 13 2 4 7 9:18 10 15. Спортист 2009 (Своге) 13 2 4 7 9:23 10 16. Спартак (Плевен) 13 2 3 8 10:19 9 17. Беласица (Петрич) 13 1 4 8 4:19 7