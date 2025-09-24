Кафето „оживява“ върху хартия, дърво и стъкло в изложба на Теодора Николова от Исперих

Кафето „оживява“ върху хартия, дърво и стъкло в новата изложба на Теодора Николова от Исперих. Експозицията, озаглавена „С цвят и аромат на кафе“ (кафеграфия), е подредена в Зала 1 на Картинната галерия към Народно читалище „Съзнание – 1891“ в Исперих.

Вярна на творческото си кредо, Теодора Николова отново изненада съгражданите си и почитателите на изкуството с нетрадиционни и креативни решения. Досега исперихската художничка е представяла творби в макраме, стъклопис, иконопис, квилинг, рисувано стъкло и коприна, акварел, живопис, бродерия, епоксидна смола, полимерна глина, енкаустика и асамблаж, както и поетична и четири белетристични книги.

В деветнайсетата си самостоятелна изложба обаче Николова предлага своеобразен автопортрет в сепия, пресъздаден не с традиционни бои, а с една от най-обичаните напитки в света – кафето. Според нейни съмишленици, това не е просто поредната експозиция с творби на самобитната художничка, а израз на самия процес на сътворяване.

„Неочакваното е, че кафето се превръща в модерно екоизкуство – вместо палитра имаме чаши с различна концентрация, вместо стандартни нюанси – цвят, който не се променя с времето. Произходът на пигмента дава възможност за много личен и различен почерк. Мекотата на уникалната текстура и живата техника на кафеграфията превръщат платната в артистична провокация“, коментира Росица Кръстева за творчеството на авторката.

Изложбата „С цвят и аромат на кафе“ може да бъде разгледана до 25 септември включително. Освен 33-те картини, нарисувани с кафе, посетителите ще могат да видят и предмети на приложното изкуство, стенни пана със смесена техника, моливници и книгоразделители – всички в цветовете на ароматната напитка.