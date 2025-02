Сара Алберт експериментира с принт, неонови картини и работа върху огледала за изложбата си From Sara with love. Това разказват от галерията на столичната улица „Оборище“ 5, които са домакини на експозицията. Откриването е днес, 4 февруари.

В изложбата са включени картини на любовна тематика. Ключовите елементи, които участват в произведенията на авторката са сърцата, четките и картите, отбелязват от галерията.

Сара Алберт започва да твори от 2020 г., без да е учила специалност рисуване. Първата й изложба е през ноември 2022 г. Love is All е втората й изложба, която е представена през февруари 2023 г. В края на същата година тя реализира и трета изложба All of Me.

/ ГН