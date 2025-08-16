Подробно търсене

Специализирани клиники ще бъдат развити в Румъния със 120 милиона евро европейска помощ

Снимка: Александра Антонова/ БТА. Снимката е илюстративна.
Букурещ,  
16.08.2025 18:11
Специализирани амбулаторни клиники ще бъдат разработени със 120 милиона евро от европейски фондове чрез Оперативна здравна програма, за да се гарантира, че пациентите имат по-бърз достъп до диагностика и лечение без ненужни хоспитализации, обяви днес румънският министър на здравеопазването Александру Рогобете, цитиран от Аджерпрес

„В Румъния твърде много пациенти са почувствали тежестта на дългите пътувания, ненужните болнични престои и изтощителното чакане за обикновена консултация. Ние променяме тази реалност. Развиваме специализирани амбулаторни клиники и правим значителни инвестиции, за да могат пациентите да получат по-бърза диагноза и лечение, по-близо до дома и без ненужни хоспитализации“, написа министърът на здравеопазването в публикация във Фейсбук.

Той посочи, че текущите законодателни реформи вече носят осезаеми ползи за пациентите, включващи удължено работно време и по-голяма гъвкавост за управителите на болници.

„По отношение на инвестициите, по линия на Националния план за възстановяване и устойчивост вече модернизирахме 69 амбулаторни клиники с бюджет от над 1 милиард леи. Но отиваме по-далеч: нов проект за невъзстановимо европейско финансиране на стойност 120 милиона евро ще донесе разширения, модернизации, нови строежи и модерно оборудване в цялата страна“, добави Александру Рогобете.

