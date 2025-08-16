Специализирани клиники ще бъдат развити в Румъния със 120 милиона евро европейска помощ

site.btaСпециализирани клиники ще бъдат развити в Румъния със 120 милиона евро европейска помощ
Специализирани амбулаторни клиники ще бъдат разработени със 120 милиона евро от европейски фондове чрез Оперативна здравна програма, за да се гарантира, че пациентите имат по-бърз достъп до диагностика и лечение без ненужни хоспитализации, обяви днес румънският министър на здравеопазването Александру Рогобете, цитиран от Аджерпрес
„В Румъния твърде много пациенти са почувствали тежестта на дългите пътувания, ненужните болнични престои и изтощителното чакане за обикновена консултация. Ние променяме тази реалност. Развиваме специализирани амбулаторни клиники и правим значителни инвестиции, за да могат пациентите да получат по-бърза диагноза и лечение, по-близо до дома и без ненужни хоспитализации“, написа министърът на здравеопазването в публикация във Фейсбук.
Той посочи, че текущите законодателни реформи вече носят осезаеми ползи за пациентите, включващи удължено работно време и по-голяма гъвкавост за управителите на болници.
„По отношение на инвестициите, по линия на Националния план за възстановяване и устойчивост вече модернизирахме 69 амбулаторни клиники с бюджет от над 1 милиард леи. Но отиваме по-далеч: нов проект за невъзстановимо европейско финансиране на стойност 120 милиона евро ще донесе разширения, модернизации, нови строежи и модерно оборудване в цялата страна“, добави Александру Рогобете.
