Андриан Вълканов с най-тежък жребий на световното първенство за юноши в Самоков

Андриан Вълканов изтегли най-тежък жребий в първия ден на световното първенство за юноши в „Арена Самоков“ в едноименния град.

Българинът, който е трети на Евро 2025, ще излезе срещу Константин Петриашвили (Грузия), настоящ европейски шампион за юноши и номер 1 в света при кадетите в категория до 97 кг на свободната борба.

Съперникът му е брат на олимпийския шампион Гено Петриашвили.

Още четирима българи излизат в неделния ден.

При най-леките до 57 кг Есад Бозали очаква победителя от двубоя между иранеца Аршия Хадади и руснака Магомед Оздамиров, трети на европейското първенство.

В категория до 70 кг Калоян Атанасов, европейски шампион за кадети и трети в Европа при юношите, ще спори с Денис Кодаков Джил (Испания), световния шампион по плажна борба от 2023-а.

Стилиян Джоров до 74 кг ще има за съперник Аханазар Новрузов (Азербайджан), трети на европейското тази година и втори на първенството до 23 г., пети на рейтинговия турнир в Загреб.

В тежка категория до 125 кг Диан Манев ще излезе срещу японеца Хосей Фуджита, трети на първенството на страната си.

Двубоите стартират от 10 ч. Срещите може да следите на живо на сайта на Международната федерация (UWW).

Входът за зрителите в зала "Арена Самоков" е свободен.