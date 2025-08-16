Подробно търсене

Десет българи ще участват на турнира по тенис от сериите "Чалънджър 75" в София

Ива Кръстева
снимка: Благой Кирилов/БТА
София,  
16.08.2025 19:50
10 български тенисисти ще участват в турнира АТП "Чалънджър 75" с награден фонд 91 250 евро. Надпреварата започва утре с квалификациите на базата на Български национален WINBET тенис център в Борисовата градина.

Четирима родни представители ще започнат директно от основната схема.  Поставеният под номер 7 Димитър Кузманов ще играе в първия кръг срещу квалификант.  Шампионът от "Уимбълдън" при юношите Иван Иванов също стартира срещу тенисист от квалификациите. Полуфиналистът от "Уимбълдън" Александър Василев ще има за съперник номер 4 в схемата Иван Гахов (Русия).  Александър Донски ще стартира срещу Даниел Михалски (Полша).

Шестима българи са заявени от квалификациите. В изцяло български мач Пьотр Нестеров среща Виктор Марков. Георги Георгиев ще играе в първия кръг срещу Святослав Гулин (Русия), Анас Маздрашки срещу Дали Бланч (САЩ), Янаки Милев срещу Сергей Фомин (Узбекистан), а Виктор Марков срещу Федерико Бондиоли (Италия).

/ИК/

