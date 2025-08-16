Първото издание на фестивала „Троян спортува“ събра над 300 участници от 17 спортни клуба в планинския град

Първото издание на фестивала „Троян спортува“ събра над 300 участници от 17 спортни клуба. Организатор на проявата, която се провежда на 16 и 17 август, е златната медалистка от световното първенство по летен биатлон в Отепя (Естония) Лора Христова. Фестивалът се осъществява с финансовата и организационна подкрепа на Община Троян. Основната част от спортните активности се провеждат в лесопарк „Турлата“ и стадион „Чавдар“ в планинския град.

„Вярвам, че събитие от този тип може да насочи всяко едно дете да се занимава със спорт, макар и непрофесионално, защото знам, че възпитанието стои в основата на това. Основното послание на фестивала е тренирайте и се забавлявайте, за да бъдем здрави“, каза за БТА Лора Христова. Тя посочи, че се надява фестивалът да стане традиционен за града и да се провежда ежегодно. В първото издание се включиха 17 спортни клуба и над 300 участници, каза състезателката.

Програмата започна с йога и пилатес, футбол на малки вратички и дартс и продължи с колоездене, състезание по бягане и демонстрации по джудо и самбо .

Инструкторът по пилатес и канго джъмпс Виктория Дундева каза за БТА, че е мотивирана да се включи във фестивала от спорта и движението. Тя смята, че е много важно да се покаже на троянци какви видове тренировки се предлагат в града и в какви общи спортове – като волейбол, баскетбол, футбол могат да се включват деца и родители

„Последните години всъщност виждам голямо желани у хората да търсят своя вид движение. Моите тренировки са доста различи като темперамент и ритъм - канго джъмп дава доста интензитет, докато пилатес – плавност, но и двете изискват баланс и контрол н атялото.Хората, които идват при мен са на всякаква възраст и с различна физика, но доста добре се приемат и двата вида тренировки“, каза още Дундева.

Посетителите на фестивала имаха възможност да участват и в открити уроци по тенис и да видят демонстрация по лазерна стрелба, зумба за деца, ориентиране и канго джъмпс. От велоклуб „Троянски кон“ показаха майсторско управление на планински велосипед на новото пъмп трак трасе в града.

Фестивалът продължава и утре, когато отново ще има футбол, тенис и биатлон, както и калистеника, паркур, карате, power dance и управление на кану-каяк по р. Осъм.