Българските бадминтонисти провеждат усилена подготовка в столицата преди Световното първенство в Париж

Ива Кръстева
снимка: Никола Узунов/БТА
София,  
16.08.2025 19:46
 (БТА)

Българските бадминтонисти, които завоюваха квоти за участие на предстоящото Световно първенство по бадминтон в Париж, провеждат усилена подготовка в столичната зала "Европа".

В залата цари добра работна атмосфера, а тренировките протичат при висока концентрация и дисциплина. Тренировъчният процес е интензивен, с акцент върху издръжливостта, бързината и прецизността. Щабът работи с националите, за да изчисти последните детайли преди голямото състезание.

"Световното първенство е едно от най-престижните събития в календара на световния бадминтон, а за българските представители това е възможност да премерят сили с най-добрите състезатели на планетата и да защитят достойно името на България", написаха от федерацията в Инстаграм.

/ИК/

Свързани новини

13.08.2025 13:25

Европейските шампионки Стефани Стоева и Габриела Стоева ще играят срещу съпернички от Индия в първия кръг на двойки на Световното първенство по бадминтон

Световното първенство по бадминтон ще се проведе в същата зала "Адисас Арена", която беше домакин на турнир по време на Олимпийските игри в Париж 2024.
12.08.2025 21:00

Калояна Налбантова продължава подготовката си в Дания преди Световното първенство по бадминтон

В петък състезателката на Виктори бадминтон клуб се прибира в България, където предстои финален етап от подготовката, която ще продължи в София до заминаването за Франция, съобщават от БФ Бадминтон.

