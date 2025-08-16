Българските бадминтонисти провеждат усилена подготовка в столицата преди Световното първенство в Париж

Българските бадминтонисти, които завоюваха квоти за участие на предстоящото Световно първенство по бадминтон в Париж, провеждат усилена подготовка в столичната зала "Европа".

В залата цари добра работна атмосфера, а тренировките протичат при висока концентрация и дисциплина. Тренировъчният процес е интензивен, с акцент върху издръжливостта, бързината и прецизността. Щабът работи с националите, за да изчисти последните детайли преди голямото състезание.

"Световното първенство е едно от най-престижните събития в календара на световния бадминтон, а за българските представители това е възможност да премерят сили с най-добрите състезатели на планетата и да защитят достойно името на България", написаха от федерацията в Инстаграм.