Подробно търсене

Тотнъм започна с победа във Висшата лига

Боян Денчев
Тотнъм започна с победа във Висшата лига
Тотнъм започна с победа във Висшата лига
снимка: АР, Adam Davy
Лондон,  
16.08.2025 19:27
 (БТА)

Тотнъм стартира новата си кампания във Висшата лига с победа с 3:0 над Бърнли. Две от попаденията бяха дело на Ричарлисон, а Брендън Джонсън добави един гол.

Изненадващо за втори пореден мач извън групата на домакините пък се оказа Ив Бисума, който бе изваден от състава за Суперкупата на Европа в сряда, загубен от ПСЖ след дузпи.

Брайтън и Фулъм завършиха наравно 1:1, като гостите от Лондон стигнаха до изравнителен гол в шестата минута на собавеното време чрез Родриго Муниз. Матю О’Райли откри от дузпа в 55-ата минута за Брайтън, а в началото на среща попадение на Минте от домакините бе отменено.

Съндърланд се наложи с 3:0 над Уест Хям и отбеляза по най-добрия възможен начин завръщането си във Висшата лига след осемгодишно отсъствие. Елиезер Майенда, Даниъл Балърд и Уилсон Исидор отбелязаха за радост на препълнения с техни фенове „Стедийм ъф Лайт“.

 

Първенство на Англия по футбол, мачове от първия кръг на Висшата лига:

Астън Вила – Нюкасъл – 0:0
Брайтън – Фулъм – 1:1
Съндърланд - Уест Хем – 3:0
Тотнъм – Бърнли – 3:0

по-късно днес:
Уулвърхемптън - Манчестър Сити

от петък:
Ливърпул - Борнемут - 4:2

в неделя:
Нотингам Форест - Брентфорд
Челси - Кристъл Палас
Манчестър Юнайтед - Арсенал

в понеделник:
Лийдс - Евертън

/БД/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 20:48 на 16.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация