Тотнъм започна с победа във Висшата лига

Тотнъм стартира новата си кампания във Висшата лига с победа с 3:0 над Бърнли. Две от попаденията бяха дело на Ричарлисон, а Брендън Джонсън добави един гол.

Изненадващо за втори пореден мач извън групата на домакините пък се оказа Ив Бисума, който бе изваден от състава за Суперкупата на Европа в сряда, загубен от ПСЖ след дузпи.

Брайтън и Фулъм завършиха наравно 1:1, като гостите от Лондон стигнаха до изравнителен гол в шестата минута на собавеното време чрез Родриго Муниз. Матю О’Райли откри от дузпа в 55-ата минута за Брайтън, а в началото на среща попадение на Минте от домакините бе отменено.

Съндърланд се наложи с 3:0 над Уест Хям и отбеляза по най-добрия възможен начин завръщането си във Висшата лига след осемгодишно отсъствие. Елиезер Майенда, Даниъл Балърд и Уилсон Исидор отбелязаха за радост на препълнения с техни фенове „Стедийм ъф Лайт“.

Първенство на Англия по футбол, мачове от първия кръг на Висшата лига: Астън Вила – Нюкасъл – 0:0 Брайтън – Фулъм – 1:1 Съндърланд - Уест Хем – 3:0 Тотнъм – Бърнли – 3:0 по-късно днес: Уулвърхемптън - Манчестър Сити от петък: Ливърпул - Борнемут - 4:2 в неделя: Нотингам Форест - Брентфорд Челси - Кристъл Палас Манчестър Юнайтед - Арсенал в понеделник: Лийдс - Евертън