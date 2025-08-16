Абърдийн и Димитър Митов не срещнаха трудности срещу Мортън за купата на Лигата в Шотландия

site.btaАбърдийн и Димитър Митов не срещнаха трудности срещу Мортън за купата на Лигата в Шотландия
Абърдийн и Димитър Митов се класираха за четвъртфиналите в турнира за купата на Лигата в Шотландия. "Доновете" се наложиха безпроблемно с 3:0 при гостуването си на втородивизионния Грийнък Мортън.
Вратарят на българския национален отбор Митов започна като титуляр и остана на терена през целия мач. Домакините отправиха само един точен удар в рамките на целия двубой.
Головете за Абърдийн бяха дело на Сигерт Нилсен и Кусини Йеги в 32-ата и 37-ата минута.
Превъзходството за гостите продължи и след почивката, а Лейтън Кларксън оформи крайното 3:0 само 11 минути преди края на редовното време.
