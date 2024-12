Така изглежда любовта в нашите очи, каза Живко Петров на представянето на новия албум Beyond the Flash в София

Така изглежда любовта в нашите очи, каза Живко Петров по време на представянето на новия албум Beyond the Flash на трио „Живко Петров“ (JP3). Композициите от него бяха изсвирени тази вечер в „София лайв клуб“.

Ако ви хареса музиката, ще ви хареса и филмът „Плът“, отбеляза пианистът. „Изключително щастливи сме, че имаме възможността да ви представим най-новата ни музика. За първи път пиша филмова музика, и то към прекрасен филм - "Плът", на режисьора и сценариста Дими Стоянович“, разказа Живко Петров.

След като JP3 изсвири Lovers Waltz, той отбеляза, че така изглежда любовта в очите на триото. По-късно пианистът определи One more step за любимата си пиеса. В сетлиста на концерта бяха включени още Part of me, Flesh, Black dress, Mood in the club, Women talking, Deep inside, The other face, The real things и композицията, дала име и на албума - Beyond the Flesh.

Всички произведения от албума са записани на живо от музикантите от триото - Живко Петров, Димитър Семов и Димитър Карамфилов, както и от китариста Христо Вичев, който живее и твори в САЩ, разказа Живко Петров.

В „София лайв клуб“ Живко Петров, Димитър Семов и Димитър Карамфилов представиха и други свои композиции – London after the rain, Morocco vibe, Taxi in New York, Sofia Sunday morning от албума On The Way, както и One day in Paris и It’s a thrill.

Пианистът благодари на Министерството на културата за подкрепата за турнето. „Минахме през Бургас, Варна, Шумен, Велико Търново, сега сме тук. В сряда, ако искате да чуете Beyond the Flesh отново, заповядайте в Пловдив“, отбеляза той. Благодари още на Димитър Стоянович за това, че го е предизвикал да напише тази музика. „Вие ще гледате филма един ден, така или иначе. В него участват прекрасни актьори – Пламена Гетова, Рашко Младенов, Весела Бабинова, Юлиан Вергов и много други прекрасни актьори“, каза Петров.

По думите му темата, която разглежда „Плът“, е много сериозна. „Темата е за духовното и за тленното. Става въпрос за плътта, по която, всъщност, единствено можем да познаем как е преминал един човешки живот – с неговите любови, радости, тъга. И в крайна сметка, когато душата напусне тялото, когато настъпи този момент, всеки явно си дава сметка за преживяното, за това, което е постигнал, това, което е дал най-вече в живота“, каза Живко Петров. Ако оставиш дори красив спомен от себе си, това е голяма работа, допълни той.

Както писа БТА, работата върху музиката за филма „Плът“ е отнела около година. „Написах огромно количество музика - около два часа, но във филма остана около час, час и десет минути от музиката“, посочи пред БТА Живко Петров. Доста трудно можеш да защитиш с музика такъв добър филм, обясни той.