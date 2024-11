Триото на Живко Петров започва днес от Бургас зимно турне, с което представя новия си албум

Триото на пианиста Живко Петров JP3 ще гостува днес, 30 ноември, в Бургас, за да представи най-новия си албум Beyond the Flesh. Концертът е в Експозиционен център "Флора", съобщават организаторите от "Арт ателие".



Албумът Beyond the Flesh включва 12 оригинални композиции нa Живко Петров, създадени за саундтрака на дебютния филм на режисьора Димитър Стоянович "Плът", като само две от пиесите - Mood in the Club и Tell Me Something не биват включени в лентата.



Музиката е записана в студио "Радио Варна" и отразява характерното звучене на JP3, съставен от Живко Петров на пиано, Димитър Семов - барабани и Димитър Карамфилов - бас.



Както БТА писа, при представянето на албума във Варна по-рано тази година Живко Петров коментира, че филмът "Плът" е посветен на значението на плътта като нещо, по което единствено може да се определи как е преминал един човешки живот, а най-значимото послание в него е, че няма нищо страшно, когато душата напусне тялото. В лентата участва голямо съзвездие български актьори, сред които Пламена Гетова, Весела Бабинова, Диляна Попова и Юлиан Вергов.



След Бургас Живко Петров Трио (JP3) ще посети още Варна на 1 декември, Шумен - на 3 декември, Велико Търново - 4 декември, София - 9 декември и Пловдив на 11 декември.