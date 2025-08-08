КосоваПрес: Съдът реши сръбският представител Игор Попович да бъде депортиран от Косово

Сърбинът Игор Попович беше признат за виновен и осъден от Основния съд в Прищина на глоба от 3000 евро, депортиране от територията на Косово, без право да влиза в страната през следващите две години, след споразумение за признаване на вината със Специалната прокуратура на Република Косово. Това предаде за БТА агенция КосоваПрес.

Според обвинителния акт, внесен на 4 август 2025 г. от Специалната прокуратура, Игор Попович, помощник-директор в т.нар. Служба за Косово в правителството на Сърбия, умишлено и целенасочено публично е подбуждал към омраза и нетърпимост между етническите групи. По-конкретно, на 18 юли 2025 г., около 12:00 ч. в Раховец (Ораховац), той е произнесъл реч пред събрало се множество граждани, по време на която е използвал език с подстрекателско и изпълнено с омраза съдържание.

Председателят на съда Куйтим Красничи заяви, че обвиняемият Игор Попович е признат за виновен в престъплението „подбуждане към разделение и нетърпимост“ по чл. 141, ал. 1 от Наказателния кодекс на Република Косово.

Той отбеляза, че съдът в съответствие с наказателните и процесуалните разпоредби е осъдил Попович на 6 месеца лишаване от свобода, присъда, която със съгласието на обвиняемия е заменена с глоба от 3000 евро.

Красничи добави, че съдът е наложил и допълнително наказание – депортиране на Попович от територията на Република Косово, и че „обвиняемият Игор Попович е виновен за престъплението подбуждане към разделение и нетърпимост по член 141, параграф 1 от Наказателния кодекс на Република Косово“. Затова съдът съгласно наказателно-процесуалните разпоредби го осъжда на 6 месеца лишаване от свобода, което със съгласието на обвиняемия се заменя с глоба в размер на 3000 евро... Времето, прекарано в предварителния арест от 18 юли 2025 г. до 8 август 2025 г., се зачита към наложеното наказание лишаване от свобода. Освен това съдът налага допълнително наказание. На подсъдимия Игор Попович е наредено депортиране от територията на Република Косово и му е забранено да влиза в страната за срок от две години“, каза Красничи.

Сутринта Специализираната прокуратура предложи на съда да наложи на Попович същото наказание, съгласно споразумението, за престъплението, в което е обвинен - шест месеца лишаване от свобода, което да бъде заменено с глоба от 3000 евро.

Днес прокурорът по делото Фикрие Красничи-Зейнулаху предложи на съда да наложи и допълнителното наказание – депортиране от територията на Косово за срок от две години, за което и двете страни се съгласиха.

Милош Деливич, адвокатът на Попович, заяви, че подкрепя споразумението, постигнато със Специалната прокуратура.

Попович беше арестуван след реч в „Хоча е Маде“ в Раховец, където говори срещу Армията за освобождение на Косово. Прокуратурата прецени, че чрез речта си Попович е повлиял негативно на отношенията между общностите, подбуждайки недоверие и междуетническо напрежение, като по този начин е застрашил съвместното съществуване в косовското общество.

(Това е новина от деня в Косово, избрана от агенция КосоваПрес за публикуване от БТА съгласно споразумението за обмен на информация и професионално сътрудничество, което предвижда всеки ден националните информационни агенции на България и Косово да си разменят директно избрана от другата агенция новина на деня от съответната страна, а другата агенция да я публикува на своя интернет сайт с изрично посочване и цитиране на партньора й като източник.)