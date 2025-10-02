55 000 прасета в Хърватия са унищожени заради африканската чума по свинете, каза хърватският министър на земеделието Давид Влайчич

site.bta55 000 прасета в Хърватия са унищожени заради африканската чума по свинете, каза хърватският министър на земеделието Давид Влайчич
Министърът на земеделието на Хърватия Давид Влайчич заяви пред Комисията по земеделие на хърватския парламент днес, че 55 000 прасета – около 5-6% от популацията на свине в страната – са били унищожени поради африканска чума по свинете, съобщи ХИНА.
Той определи огнището на африканска чума като "проблем за националната сигурност", като близо 70% от свиневъдството в окръзите Осиек-Бараня и Вуковар-Срем е изложено на риск.
Влайчич каза, че властите са изправени пред две предизвикателства: овладяване на самата болест и предотвратяване на разпространението ѝ чрез незаконни дейности и популации на диви свине.
„В окръзите Вуковар-Срем и Осиек-Бараня болестта е засегнала общо 45 съоръжения – 36 в окръг Осиек-Бараня, където са били умъртвени 14 392 прасета, и 9 в окръг Вуковар-Срем, където са били умъртвени 1412 прасета. Само тази година са били умъртвени 15 804 прасета, а когато се добавят около 41 000-42 000 от предишни огнища, общият брой достига 55 000-56 000 прасета. В националната популация от свине, която наброява един милион прасета, това представлява загуба от 5-6%“, каза той, цитиран от ХИНА.
Влайчич подчерта, че чрез безотговорно поведение и незаконни дейности загубата от 5% може бързо да нарасне до 70%. Що се отнася до дивите свине като преносители на болести, министърът припомни, че през юли е издал заповед за пълното им унищожаване.
Властите са унищожили 318 диви свине в окръзите Вуковар-Срем и 1299 в Осиек-Бараня, подчертава ХИНА. Правителството е засилило наблюдението на границите, разположило е дронове и е увеличило инспекциите на заразени и стратегически ферми. Евтаназията на заразени и изложени на вируса свине се прилага като научно необходима мярка за овладяване на вируса, каза министърът.
Той обяви правителствена програма на стойност 3 милиона евро за подобряване на стандартите за биологична безопасност, наред със стратегически инвестиции от 1,33 милиарда евро до 2030 г. за повишаване на капацитета за преработка и увеличаване на популацията от свине.
Председателят на Комисията по земеделие Марияна Петир подчерта, че фермерите не трябва да бъдат наказвани за безотговорните действия на другите и похвали бързата реакция на правителството за овладяване на епидемията, посочва ХИНА.
/ВН/
Потвърждение
Моля потвърдете купуването на избраната новина