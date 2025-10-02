Подробно търсене

55 000 прасета в Хърватия са унищожени заради африканската чума по свинете, каза хърватският министър на земеделието Давид Влайчич

Цветозар Цаков
Илюстративно изображение. Снимка: AP Photo/Matt Kelley
Загреб,  
02.10.2025 20:18
 (БТА)

Министърът на земеделието на Хърватия Давид Влайчич заяви пред Комисията по земеделие на хърватския парламент днес, че 55 000 прасета – около 5-6% от популацията на свине в страната – са били унищожени поради африканска чума по свинете, съобщи ХИНА.

Той определи огнището на африканска чума като "проблем за националната сигурност", като близо 70% от свиневъдството в окръзите Осиек-Бараня и Вуковар-Срем е изложено на риск.

Влайчич каза, че властите са изправени пред две предизвикателства: овладяване на самата болест и предотвратяване на разпространението ѝ чрез незаконни дейности и популации на диви свине.

„В окръзите Вуковар-Срем и Осиек-Бараня болестта е засегнала общо 45 съоръжения – 36 в окръг Осиек-Бараня, където са били умъртвени 14 392 прасета, и 9 в окръг Вуковар-Срем, където са били умъртвени 1412 прасета. Само тази година са били умъртвени 15 804 прасета, а когато се добавят около 41 000-42 000 от предишни огнища, общият брой достига 55 000-56 000 прасета. В националната популация от свине, която наброява един милион прасета, това представлява загуба от 5-6%“, каза той, цитиран от ХИНА.

Влайчич подчерта, че чрез безотговорно поведение и незаконни дейности загубата от 5% може бързо да нарасне до 70%. Що се отнася до дивите свине като преносители на болести, министърът припомни, че през юли е издал заповед за пълното им унищожаване.

Властите са унищожили 318 диви свине в окръзите Вуковар-Срем и 1299 в Осиек-Бараня, подчертава ХИНА. Правителството е засилило наблюдението на границите, разположило е дронове и е увеличило инспекциите на заразени и стратегически ферми. Евтаназията на заразени и изложени на вируса свине се прилага като научно необходима мярка за овладяване на вируса, каза министърът.

Той обяви правителствена програма на стойност 3 милиона евро за подобряване на стандартите за биологична безопасност, наред със стратегически инвестиции от 1,33 милиарда евро до 2030 г. за повишаване на капацитета за преработка и увеличаване на популацията от свине.

Председателят на Комисията по земеделие Марияна Петир подчерта, че фермерите не трябва да бъдат наказвани за безотговорните действия на другите и похвали бързата реакция на правителството за овладяване на епидемията, посочва ХИНА.

/ВН/

