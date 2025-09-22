Почти 12 хиляди свине ще бъдат евтаназирани в хърватската област Славония заради африканска чума, въведени са нови протоколи за безопасност

Почти 12 хиляди свине ще бъдат евтаназирани в Соколовац и Неметин в Хърватия през следващите дни, след като опасният вирус на африканската чума по свинете беше потвърден в големи ферми североизточната област Славония, съобщават хърватските медии.

Заради създалата се ситуация се въвеждат и нови протоколи за безопасност. Ферми с над хиляда свине в две славонски области, които отглеждат две трети от общата популация свине в Хърватия, ще бъдат под постоянно наблюдение от полиция и охранители, а в борбата с болестта ще се включи и хърватската армия.

Във фермата Соколовац близо до Осиек в момента има 9829 свине, които ще бъдат евтаназирани. Според изявления на компетентните институции вече се провежда подготовка за мащабна операция за умъртвяване на свине поради болестта африканска чума. Началникът на Щаба за гражданска защита на Осиечко-Баранска област Горан Иванович посочи пред екип на Хърватската телевизия, че местният кризисен щаб, състоящ се от ветеринарни експерти, ще приеме стратегия за изпълнението на операцията, докато гражданската защита ще осигури техническа подкрепа.

Иванович подчерта, че това е взискателна работа, която изисква голям брой хора и няколко дни работа, както и стриктно спазване на професионалните протоколи. Той добави, че случаят в Соколовац показва, че мерките за биосигурност трябва да бъдат на най-високо ниво във всички ферми, независимо от броя на животните.

Във връзка с евентуалното разпространение на вируса Иванович изтъкна необходимостта от предотвратяване на незаконния внос на месо, особено от трети страни, където има големи огнища на болестта, като Сърбия и Босна и Херцеговина. Той обяви, че министърът на земеделието Давид Влайчич, който от вчера е и ръководител на Националния кризисен щаб за контрол и овладяване на болестта африканска чума по свинете, ще назначи нови членове на националния щаб, със засилен ангажимент на митническите органи и полицията.

Освен във фермата в Соколовац, евтаназия се очаква и във фермата в Неметин, в която се отглеждат 1660 прасета.

В изявление на Хърватската ветеринарна камара, отразено в хърватските медии, се казва, че камарата следи с голяма загриженост последните случаи на разпространение на африканска чума по свинете, напълно подкрепя всички по-строги мерки, приети от Кризисния щаб, и особено подчертава значението на спешния и решителен отговор от страна на компетентните институции.

От Камарата припомниха, че многократно са подчертавали отговорността на човешкия фактор за разпространението на африканската чума по свинете още от първата поява на болестта в Хърватия. Те отново призоваха всички собственици на ферми, животновъди, дребни свиневъди, превозвачи, но и граждани да спазват предписаните мерки, да докладват за съмнения за заболявания, да не местят животни без разрешителни и да дават информация за подобни движения и незаконни дейности на компетентната ветеринарна служба, както и да не възпрепятстват ветеринарните инспекции.

Председателят на Хърватската земеделска камара (ХЗК) Младен Якопович заяви пред хърватските медии, че камарата от години предупреждава за неконтролиран внос и унищожаване на местното производство. Камарата подкрепя въвеждането на 24-часово полицейско наблюдение в големите ферми, контрол на пътищата за движение, засилен контрол на животните и продуктите, дезинфекция на превозни средства и присъствието на полицията и армията при прилагането на тези мерки.

Ветеринарните лекари в цяла Хърватия ще продължат да предоставят необходимата професионална помощ, а Хърватската ветеринарна камара ще продължи активно да сътрудничи с компетентните органи, казаха още от Камарата.