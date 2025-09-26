Националната сигурност е изложена на опасност заради незаконни дейности в свинеферми, казва хърватският министър на

Хърватският министър на земеделието Давид Влайчич каза днес, че „националната сигурност е изложена на опасност заради незаконни действия в свинеферми“ и подчерта, че „единственият начин да се спре африканската чума по свинете е стриктното спазване на закона и правилата за биологична сигурност“, предаде новинарската агенция ХИНА.

В изказване след заседание на правителството, Влайчич каза, че всички незаразени свинеферми са следени отблизо. Той посочи, че организаторите на обществени събития в засегнатите райони ще получат ясни насоки относно защитните мерки, а най-рисковите събития могат да бъдат отменени. Посетителите трябва да внимават да не пренесат вируса в други части на страната, добави той.

Въпреки че все още няма санкционирани нарушители на правилата, Влайчич предупреди, че умишленото разпространение на инфекциозни болести е престъпление.

„Ветеринарните инспекции са установили множество нарушения само в едно село. Това показва мащаба на проблема и очаквам действия от всички власти,“ каза той.

Влайчич също така обяви нов кръг от правителствена подкрепа за свиневъдите, насочена към подобряване на стандартите за биологична сигурност. Той не очаква заради появилото се заболяване да се повишат значително цените на свинското месо.

Парламентарната комисия по земеделие единодушно реши днес да проведе заседание, посветено на африканската чума по свинете, вероятно в края на следващата седмица.

Хърватските свинепроизводители трябва да унищожат около12 000 прасета заради появата на африканска чума по свинете в източната част на страната, съобщиха по-рано тази седмица властите.

Заболяването, което е безобидно за хората, но е изключително заразно и смъртоносно за прасетата, за първи път бе засечено във ферми в Осечко-Баранска област, включително в голяма ферма в Соколовац, където се отглеждат близо 10 000 прасета и друга с 1600 прасета, отбелязва Ройтерс.

Наблюдението на 400 ферми в източната област установи нередности при спазването на необходимите защитни мерки в 104 от тях, каза във вторник главният държавен инспектор Андрия Микулич на пресконференция в Осиек.

Влайчич съобщи по-рано тази седмица, че полицията контролира транспорта по държавните граници със Сърбия и Босна и Херцеговина, където са открити случаи на африканска чума по свинете. По думите му за епидемията са виновни незаконната търговия с прасета и дивите свине.