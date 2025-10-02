Филмът „Съединението - 140 години по-късно“ беше представен тази вечер в БАН

Пълнометражният документален филм „Съединението - 140 години по-късно“ беше представен тази вечер в зала „Проф. Марин Дринов“ на Българската академия на науките (БАН).

Заместник-министърът на образованието и науката Наталия Михалевска представи проекта на Министерството на образованието и науката (МОН) – „Неразказаните истории на българите“. Силно вярваме, че това да се чувстваш българин днес минава през сърцето, трябва да се съпреживее, трябва да има лични усилия, затова в МОН направихме тази програма, за да може младите хора в чужбина и в България да изследват родните си корени, да търсят личност от миналото и от настоящето, и всъщност да напишат колективната лична история от българите, добави тя.

БАН отбелязва 140 години от Съединението на Източната Румелия с Княжество България през цялата 2025 година, каза заместник-председателят на БАН проф. Емануел Мутафов. Той припомни, че през пролетта историците Милко Палангурски, Веселин Янчев и Петър Стоянович издадоха книгата „Три погледа към Съединението от 1885 г.”. И книгата, и представянето са радваха на впечатляващ интерес, не само от историческа колегия, но и от по-широката аудитория, добави Мутафов. В самото навечерие на 6 септември бе публикувана монографията „Дипломатическата битка за България" на Алека Стрезова, добави той.

За поредна година чествахме Деня на Съединението, най-симпатичният, оптимистичен и бляскав опит за частично обединение на нашата държава. Той, в немалка степен е подвеждащ в своя оптимизъм, но за това става дума и в самия филм, каза проф. Петър Стоянович, който е един от участниците в лентата. С голямо съжаление трябва да припомня, че от година на година празниците в България стават все по-формални, думите на големците ни – все по-патетично кухи, а публиката е примирена в своето отегчение, добави той. „Нека си признаем - невежеството е спасително и май е успешна база на националния консенсус, въпреки че няма никога да решим истинските проблеми. А от своя страна, потъването в дълбоките и сложни въпроси води до проблеми от всякакво естество, главно негативи“, каза още проф. Стоянович.

Сценарист на „Съединението - 140 години по-късно“ е Димитър Стоянович, а режисьор е Лъчезар Аврамов.

На събитието тази вечер присъства Симеон Сакскобургготски (цар в периода 1943-1946 г. и министър-председател на България в 2001-2005), актьори, учени от БАН, граждани.

Както писа БТА, на 16 септември в кино „Влайкова" се състоя премиерата на „Съединението – 140 години по-късно". Само за няколко години свободно съществуване след столетия чуждо владичество, българите решават сами да решават съдбата си, написвайки една от най-красивите страници в своята история. 140 години по-късно наследниците на апостолите, осъществили Съединението на Княжество България, се събират отново, за да разкрият всички детайли около едно от малкото събития, което и тогава, и днес, ни кара да мечтаем, че все пак сме способни, да сбъдваме мечтите си заедно, дори в своите различия. Във филма участват акад. Георги Марков, акад. Иван Илчев, проф. Милко Палангурски, проф. Веселин Янчев, проф. Петър Стоянович.

/ДД