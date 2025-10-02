Водещият представител на Пекин в Хонконг се срещна с американската генерална консулка

Най-високопоставеният представител на Пекин в Хонконг се срещна тази седмица с новия генерален консул на САЩ в града, за да я предупреди да не се меси във вътрешните работи на територията, съобщи неговата канцелария, цитирана от Асошиейтед прес.

Цуй Цзянчун, началник на канцеларията на китайското Външно министерство в Хонконг, се срещна във вторник с дипломат номер едно на САЩ в Хонконг Джули Ийд, за да изрази загриженост относно поведението ѝ, се посочва в изявлението.

Генералната консулка, която пое новата длъжност през август, изглежда е подразнила Пекин, след като според информации е поканила продемократични фигури на събития. Канцеларията на китайското Външно министерство, която наблюдава делата в Хонконг, препечата статии от пропекински медии, които критикуват действията ѝ.

Тя е описана като поддръжник на „цветните революции“ – термин, който се отнася до масово протестно движение.

Споменава се срещата ѝ с продемократичните активисти Джошуа Уонг и Натан Лоу по време на големите антиправителствени протести през 2019 г., като се твърди, че дипломатката има близки връзки с „черното насилие“ – термин, използван от пропекинските медии и официални лица за обозначаване на протестите.

В друга статия се критикува фактът, че тя е поканила бившия хонконгски чиновник Ансън Чан и бившата председателка на Демократическата партия Емили Лау на своите събития.

Бившият висш служител в града беше критикуван от пропекински политици, когато се срещна с тогавашния вицепрезидент на САЩ Майк Пенс във Вашингтон през март 2019 г., преди да избухнат масовите протести.

Чан се държи дискретно, откакто Китай наложи закон за националната сигурност през 2020 г., който смаза продемократичното движение в града.

Цуй изложи "четири забрани" за Ийд, като я помоли да не се среща с хора, с които "не бива да се среща", да не се сговаря с "антикитайски сили", да не подпомага или финансира дейности, които биха могли да подкопаят стабилността на града, и да не се намесва в дела, свързани с националната сигурност в Хонконг.

Освен това китайският представител "призова Ийд да спазва основните норми, регулиращи международните отношения, включително ненамеса във вътрешните работи, и да прекъсне напълно връзките си с антикитайските сили", се казва в изявлението.

Засега няма коментар от американското консулство.

Твърдата позиция към новата представителка на САЩ изважда на преден план продължаващото напрежение между Пекин и Вашингтон по въпросите на Хонконг, в допълнение към търговските и технологични спорове и разногласията относно Тайван, отбелязва АП.