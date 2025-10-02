Спот цената на среброто е около 46 долара за унция, след като надхвърли 48 долара за първи път от 2 май 2011 г.

Подробно търсене

Марин Милков
Снимка: AP/Matthias Schrader
Лондон,  
02.10.2025 19:56
 (БТА)
Спот цената на среброто (текущата пазарна цена) достигна 48,01 долара за унция за първи път от 2 май 2011 г., сочат данни на лондонската борса "Комекс" (Comex), подразделение на Нюйоркската стокова борса. Цената на метала обаче отстъпи по време на търговията, като към 19:23 часа бълг. време се търгува за 46,07 долара за унция, сочат данни на борсовата платформа.

В същото време фючърсите на златото с доставка през декември 2025 г. се поевтиняха с 35,9 долара или 0,92 на сто до 3861,60 долара за тройунция, след като по-рано през деня обновиха рекорда, отбелязан вчера, достигайки нов максимум от 3923,3 долара за тройунция.

/ЕС/

