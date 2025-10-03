Подробно търсене

Влошената метеорологична обстановка отложи официалното откриване на събора "Млечният път на България през вековете" в Луковит за събота

Кореспондент на БТА в Ловеч Светломира Анастасова
Снимка: Община Луковит
Луковит,  
03.10.2025 19:19
 (БТА)

Влошената метеорологична обстановка отложи официалното откриване на Шестия национален събор "Млечният път на България през вековете" в Луковит за съботния ден, съобщиха от общинската администрация.

Днес празникът започна с молитва за хубаво време и с изпълнения на читалищната гайдарска група с ръководител Петър Мизюрев, както и на солисти от фолклорна формация "Дилянка" с художествен ръководител народната певица Надка Томова.

В шестото издание на събора участват 25 малки и големи производители на млечни продукти от страната, както и производители на закваски, хляб, вино, земеделски производители и занаятчии. Акцент на изложението са българското кисело мляко и българското бяло саламурено сирене със защитено наименование за произход. 

Организатори на събитието са сдружение "Български традиционни млечни продукти" в партньорство с Община Луковит и с подкрепата на Министерството на земеделието и храните.

Националният събор продължава в събота и неделя с кулинарен конкурс "Млечният вкус", дегустация на сирена и вина, кулинарна работилница "Лютеницата на кмета", кулинарно шоу, в което Ути Бъчваров ще приготви най-голямата баница със сто килограма българско бяло саламурено сирене и българско кисело мляко.

