АТА: Движението в Северна Албания е без проблеми след падналия сняг

Първият сняг за сезона падна днес в северните райони на Албания, предаде за БТА албанската агенция АТА.

Тази година в Албания заваля сняг по-рано, отколкото през предишните години, но Албанската пътна администрация и фирмите, с които е сключен договор за поддръжка на пътищата, се намесиха незабавно, за да гарантират безопасното движение по националните пътища, отбелязва АТА.

Въпреки че официално зимният сезон за поддръжка започва на 15 ноември, екипите бяха на място от ранните часове на деня в районите със снеговалеж по направлението Заподи-Шищавец и в Тет.

Вицепремиерът и министър на инфраструктурата и енергетиката Белинда Балуку похвали навременната реакция на структурите на Пътната администрация и подчерта, че екипите остават в готовност, за да реагират при необходимост.

„Първият сняг падна рано тази година. Националната агенция за безопасност на движението по пътищата и фирмите за поддръжка на пътищата бяха напълно подготвени, въпреки че зимният период за чистене започва на 15 ноември според наредбата. Снегопочистващи машини и екипи работници са на място от ранните часове на деня по пътя Заподи - Шищавец и в Тет. Движението продължава нормално по всички републикански пътища“, подчерта Балуку.

Министерството на инфраструктурата и енергетиката на Албания призова гражданите за повече внимание от страна на шофьорите, особено в планинските райони, и припомни, че републиканските пътища са под постоянно наблюдение, за да се гарантира безопасността на движението и безпроблемното придвижване.

(Новина, избрана от албанската агенция АТА за публикуване от БТА съгласно договора за сътрудничество между агенциите)