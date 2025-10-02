Трябва да стъпим на историческата истина, за да изграждаме отношения на добросъседство с Република Северна Македония, заяви президентът Радев

Трябва да стъпим на историческата истина, за да изграждаме отношения на добросъседство с Република Северна Македония, каза президентът Румен Радев в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ при представянето на фототипно издание на „Македонски алманахъ“ на Македонската патриотична организация по повод 85-годишнината на оригинала.

За да вървим напред като общество, осъзнало своите корени, да изграждаме отношения на добросъседство и взаимно доверие с нашите братя от Република Северна Македония - трябва да стъпим на нещо много важно – историческата истина. Този алманах по категоричен начин показва историческата истина, каза Радев.

По думите му президентската институция е силно ангажирана с македонската кауза.

Алманахът е едно изключително ценно свидетелство за вечната кауза на македонските българи в техните усилия през годините за запазване на хилядолетната българска идентичност и език. На страниците на тази вълнуваща книга виждаме как се разгръща цяла една епоха с нейните стремежи, вълнения, идеи и идеали. Когато се ровиш в страниците на този алманах, има много подробни справки за етническия състав на населението по тези земи. Той трябва да намери по-голямо разпространение. Всички политици трябва да разгърнат този труд, за да видят как се мисли за България, за българския корен, за българския дух и език и как се отстоява, каза още президентът.

Изданието е резултат от съвместната работа на Централната македонска патриотична организация, Македонския научен институт и Института за история на българската емиграция в Северна Америка. Публикувано е от издателство „Тангра“.

Първото издание на алманаха излиза през 1940 г. в Индианаполис, САЩ. То съдържа исторически, географски, културни и обществени сведения за региона на Македония и за македонските българи емигранти в САЩ и Канада.

„Македонски алманахъ“ представлява своеобразна илюстрована енциклопедия, която отразява живота и стремежите на сънародниците ни отвъд океана, както и тяхната дълбока връзка с корените, традициите и духовността на българите от края на XIX и първата половина на XX век.