Кметът на София Васил Терзиев представи проект за озеленяване и обновяване на училище в район "Слатина"

Проект за озеленяване на двора и за нов корпус към 138 СУЗИЕ "Проф. В. Златарски" в район Слатина представи кметът на София Васил Терзиев пред ученици, родителите им и граждани на района. Обновяването на училището е част от инициативата „Училището - сърцето на квартала”.

Това е основата, върху която ще изградим и другите училища, и така всеки квартал да получи нови спортни съоръжения и нова среда, в която децата да учат, допълни Терзиев. Той разказа, че една от целите е била да се премахнат асфалтни платна, които са много в училищата в София. Виждахме липсата на добра спортна инфраструктура и проблем с преминаването към едносменен режим. Решихме да съчетаем трите и се роди идеята за проекта, обясни кметът.

Хората искат дворовете на училищата да са достъпни и идеята е да се случи, заяви кметът на район Слатина Георги Илиев. За новия спортен салон, който е включен в проекта, той каза, че целта е да се ползва както от учениците, така и от възрастните.

Очаква се проектът да бъде довършен за две години, каза директорът на училището Александър Евтимов. В проекта е заложено енергоспестяващо осветление, както и видеонаблюдение, добави Евтимов. Той каза, че основното му желание е училището да мине на едносменен режим, което ще е възможно със завършването на проекта.

В новия корпус ще създадем среда, в която учениците да учат на една смяна, каза арх. Божидар Хинков. Предвидени са 21 учебни стаи в новия корпус, който ще е за най-малките ученици. Ще има адаптивни учебни пространства, градина, която е в духа на изучаването на източни езици в училището и столова, която ще е изнесена навън, обясни той.

В учебната градина на открито ще има амфитеатър и пространство за садене на цветя от по-малките ученици, посочи Хинков. Целта е те да играят спокойно, докато по-големите са в основния двор, а новата спортна зала ще може да се ползва от два до три класа едновременно. Трибуните ще се прибират, което ще позволи залата да се използва и за други цели, отбеляза архитектът.

Той разказа, че за изграждане на новия парк не се предвижда отсичането на нито едно дърво. Адаптирахме пистата, така че да запазим дърветата, а освен това предвиждаме някои покриви да могат да се озеленят, защото това е гледката от прозорците на някои жители в квартала, допълни архитект Хинков. Той призова всички ученици и родителите им активно да участват, като изразят мнение и се свържат с екипа, който изготвя проекта.

Вярвам, че тук не само децата, а и всички граждани ще бъдат щастливи, заяви Елеонора Лилова, началник на Регионалното управление на образованието.

На събитието присъства и вицешампионът по волейбол Дамян Колев, възпитаник на училището, който беше аплодиран от публиката.