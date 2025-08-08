Тони Тасев беше включен в състава на Славия за двубоя срещу Лудогорец

Старши треньорът на Славия Златомир Загорчич определи групата за домакинството на Лудогорец. В нея беше включен завърналият се голмайстор на "белите" през последните няколко години Тони Тасев. През миналия сезон опитният нападател носи екипа на турския Ерзурумспор.

Извън състава останаха Ивайло Найденов и Илиян Стефанов. Защитникът е с вирусно заболяване, което наложи включването на юношата Тони Чунг. Халфът Стефанов чувства леки болки в левия прасец.

Извън сметките за последно е Леви Нтумба. От следващия кръг вратарят на столичани ще има право да играе отново след наказанието от три срещи, което получи заради черния картон срещу Ботев (Враца) на старта на първенството.

Мачът на стадион "Александър Шаламанов" от 4-ия кръг на efbet Лига е в събота, 9 август, от 21:15 часа.

групата на "белите":

Георги Петков, Иван Андонов, Диего Фераресо, Артьом Варганов, Мартин Георгиев, Лазар Марин, Тони Чунг, Жордан Варела, Кристиян Стоянов, Иван Минчев, Емил Стоев, Момо Досо, Борис Тодоров, Тони Тасев, Денислав Александров, Владимир Медвед, Кристиян Балов, Роберто Райчев, Марко Милетич, Янис Гермуш.