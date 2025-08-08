Фестивалът на китайските фенери е популярна лятна атракция във Филаделфия

Годишният Фестивал на китайските фенери във Филаделфия, САЩ, който се провежда за осма година, се е превърнал в символ на лятото в града и в популярна сезонна атракция за местните жители и туристите, предаде Асошиейтед прес.

Фестивалът се организира от 2016 г. на историческия "Франклин скуеър," превръщайки го в сияйна приказна страна.

Над хиляда ръчно изработени фенери изобразяват сложни сцени - от омагьосани гори до подводни светове. Централният елемент - 61-метров дракон, се е превърнал в емблематичен символ на лятото в града.

"Той определено стана лятна традиция за Филаделфия. Хората наистина са свикнали да го очакват. Има хора, които се връщат тук всяка година, защото знаят, че фенерите ще бъдат различни", каза Ейми Нийдъл, президент и главен изпълнителен директор на Historic Philadelphia, организатор на събитието.

Фестивалът очарова представители на различни поколения и култури, привличайки разнородна публика, дошла да се наслади на спиращите дъха гледки.

"Да видиш на едно място толкова различни хора, толкова различни култури, независимо дали си азиатец, чернокож, бял...всички са тук, за да празнуват", казва посетителка от Нашвил, Тенеси.

Някои местни жители и гости на Филаделфия се обличат в традиционни китайски костюми, за да се насладят изцяло на фестивала.

За други основната атракция е визуалното великолепие. Те са единодушни, че всичко и е толкова ярко и красиво и човек просто не може да се насити на цветовете и светлините.

По традиция фестивалът бележи края на периода на Лунната Нова година. Организаторите обаче са преместили събитието през лятото, за да избегнат непредсказуемото зимно време.

Фестивалът на китайските фенери във Филаделфия продължава до 31 август.