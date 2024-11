С Beyond The Flesh триото на Живко Петров направи в Бургас своеобразна звукова прожекция на филм, който още никой не е гледал

Триото на Живко Петров (JP3) постави в Бургас начало на зимното турне, с което представя своя най-нов албум Beyond The Flesh. Композициите в него са създадени основно като саундтрак към игралния филм "Плът" на Димитър Стоянович. Продукцията, чиито снимки приключиха в началото на миналата година, се очаква да излезе на екран в началото на 2025 г. заедно с албума, който ще бъде издаден на компактдиск, обяви пианистът Живко Петров.



Пред препълнената зала на Експозиционен център "Флора" в морския град последната вечер от ноември се превърна за публиката в своеобразна филмова прожекция, но съставена изцяло от музика. В нея пианистът Живко Петров заедно с барабаниста Димитър Семов и Димитър Карамфилов зад контрабаса пресъздаваха филмови сцени не с кадри, а с мелодии.



Живко Петров обяви, че това е един от редките случаи, в които музиката към един филм предхожда самата лента и публиката има възможност да го чуе преди да го гледа. Затова и той представяше всяка от композициите с имената им, описвайки ги като сцени.



Концертът започна с две пиеси в едно - "Part of Me" и "Flesh", последвани от любовна сцена, озаглавена "Lover's Waltz" (англ. - любовен валс). Валсът бе слят с композиция, която остана без представяне. За следващата пиеса "Mood In The Pub" Живко Петров обясни, че е останала извън саундтрака, но Димитър Карамфилов коментира, че за сметка на това "тя е по-хубава от сцена".



Изпълненията продължиха с по-меланхоличната композиция "One More Step", след която дойде ред на "Women Talking". За нея пианистът накара публиката да си представи как две жени - по-конкретно Диляна Попова и Весела Бабинова - са потънали в разговор за мъже, заради което динамиката и темпото на изпълнението на музикантите осезаемо се покачиха.



Последваха още две пиеси, представени като една тема - "Deep Inside" и "The Other Face", като втората Петров описа като композиция, олицетворяваща предателство. Като въведение във финалните композиции от албума барабанистът Димитър Семов започна с импровизация пиесата "The Real Thing". Тя бе последвана от "Beyond The Flesh", която по думите на Петров ще озвучава финалните надписи на филма "Плът". Той обясни, че докато предпоследната композиция е олицетворение на смъртта, то последната, дала и заглавието на албума, е за свободата, която идва след отнемането на тленното.



Тази пресъздадена чрез музиката свобода бе допълнена с няколко композиции от предходния албум "On The Way". С тях бургаската публика имаше възможност да чуе как звучи според Живко Петров Трио (JP3) Лондон след дъжда (London After The Rain), духът на Мароко (Morrocco Vibe), пътешествието с такси в Ню Йорк (Taxi In New York) и София в неделя сутрин (Sofia Sunday Morning).



"Благодарим ви, че сте тук и ни слушате глупостите", пошегува се накрая Живко Петров и изпълни за финал композиция, представена от него като "One Day In Burgas".



Изпратени от публиката на крака, тримата музиканти се върнаха на сцената за кратък бис, след който се оттеглиха, за да се подготвят за следващите концерти от турнето им. Както БТА съобщи, то продължава на следващия ден - 1 декември във Варна, след което им предстои да посетят още Шумен - на 3 декември, Велико Търново - 4 декември, София - 9 декември и Пловдив на 11 декември.