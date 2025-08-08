Плевенското читалище „Съгласие 1869“ предлага творчески и образователни занимания за децата през ваканцията

Плевенското читалище „Съгласие 1869“ предлага творчески и образователни занимания за децата през лятната ваканция.

През целия месец август два пъти в седмицата деца на възраст от първи до четвърти клас могат да участват в арт работилници или да научат повече за любими автори и техните творби.

В лятната „Арт чародейница“, водени от Петя Лакова, децата изработват различни творби.

„Докато творят децата се учат да изразяват и по този начин своите емоции, мисли и чувства. На тази възраст те са изключително възприемчиви и имат изключително бистър и пластичен ум, което е възможност за тях да развият своето въображение в безброй възможни посоки. Затова ние в нашата работилничка използваме всички възможни подръчни, надръчни и други материали като листа, камъчета, миди и пясък, капачки, шишенца, клечки, семена, зрънца и каквото още се сетят нашите сръчковци, за да създадат своите творби“, каза Лакова.

Заниманията с нея са всяка сряда като последната тема бе посветена на морето, а децата си тръгнаха с красиви морски пейзажи върху стъкло или с уникално украсени бурканчета, които може да ползват у дома си за украса или като свещници.

Всеки петък участниците в летните занимания заедно с кака Мими и кака Ани, както са популярни двете библиотекарки от детския отдел на библиотеката при читалището, се потопят в света на литературата. Запознават се с биографията, живота и творчеството на авторите от летните списъци с книги за четене, участват в различни литературни игри и драматизации. Днес темата бе за Ран Босилек и неговото творчество, а следващия петък ще бъдат представени любопитни факти за живота и творчеството на Астрид Линдгрен.

Заниманията в читалище „Съгласие 1869“ са безплатни.