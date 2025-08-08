Марко Семерджиев зае второ място в слалом на ФИС в Нова Зеландия

Националът в алпийските ски Марко Семерджиев зае второ място в слалома за ФИС в Требъл Коун (Нова Зеландия).

Българинът изостана само на 22 стотни от секундата от победителя До-хьон Ур (Корея). Спечелените от него 31.98 точки са вторите най-добри в кариерата му на слалом.

Преди два дни 20-годишният Семерджиев зае пето място в първия слалом за ФИС в Требъл Коун, съобщават от БФ Ски във Фейсбук.

Националът е на предсезонна подготовка в Нова Зеландия, подсигурена и организирана с големи усилия от родната централа и от директора на направление "Алпийски ски" Иван Каневчев. Семерджиев ще проведе 40-дневен лагер в два от водещите новозеландски ски курорти, като ще участва и в стартове от календара на ФИС.