Бионсе стана най-номинираният изпълнител в историята на наградите "Грами"

Суперзвездата Бионсе получи най-много номинации за наградите "Грами" - 11, с което стана най-номинираният изпълнител в историята на водещите музикални отличия с общо 99, съобщават световните агенции.

Преди това тя и съпругът й, рапърът и продуцент Джей-Зи, бяха с равен брой номинации в кариерата си - 88.

Номинациите бяха обявени на живо на сайта на наградите и в Ютюб канала на американската Национална звукозаписна академия, която ги присъжда.

В оповестяването се включиха звезди като Кайли Миноуг, Марк Ронсън, Били Джо Армстронг и Виктория Моне, която миналата година спечели едно от четирите водещи отличия - за най-добър нов изпълнител.

"Голямата четворка" на наградите "Грами" включва призовете за албум на годината, запис на годината, песен на годината и най-добър нов изпълнител.

На миналогодишните награди Тейлър Суифт сътвори история, спечелвайки водещия приз за албум на годината за рекордния четвърти път с Midnights. Останалите две водещи отличия - за запис и песен на годината, която се присъжда за авторство, отидоха съответно при Майли Сайръс за Flowers и Били Айлиш и брат й Финиъс за What Was I Made For?

Решенията за наградите "Грами" се вземат от около 13 000 професионалисти в бранша, които членуват в Националната звукозаписна академия. Тазгодишното събитие отличава най-добрите постижения, издадени в периода между 16 септември 2023 г. и 30 август 2024 г., в широк спектър от жанрове, включително поп, рок, рап, кънтри и много други.

С номинации във водещата категория за албум на годината са New Blue Sun на Андре 300, Cowboy Carter на Бионсе, Short n' Sweet на Сабрина Карпентър, Brat на Чарли Екс Си Екс, Djesse Vol. 4 на Джейкъб Колиър, Hit Me Hard and Soft на Били Айлиш, The Rise and Fall of a Midwest Princess на Чапъл Роан и The Tortured Poets Department на Тейлър Суифт.

Носителят на приза за най-добър нов изпълнител ще бъде избран измежду Бенсън Буун, Сабрина Карпентър, рапърката Доучи, група "Крънбин", Чапъл Роан, Шабузи, Теди Суимс и певицата Рей.

С номинации за отличието за песен на годината, което се присъжда за авторство, са съавторите на A Bar Song (Tipsy) на Шабузи, на Birds of a Feather на Били Айлиш, на Die with a Smile на Лейди Гага и Бруно Марс, на Fortnight на Тейлър Суифт в сътрудничество с Пост Малоун, на Good Luck, Babe! на Чапъл Роан, на Not Like Us на Кендрик Ламар, на Please Please Please на Сабрина Карпентър и на Texas Hold 'Em на Бионсе.

В категорията за запис на годината номинации получиха Now And Then на "Бийтълс", Texas Hold 'Em на Бионсе, Espresso на Сабрина Карпентър, 360 на Чарли Екс Си Екс, Birds of a Feather на Били Айлиш, Not Like Us на Кендрик Ламар, Good Luck, Babe! на Чапъл Роан и Fortnight на Тейлър Суифт в сътрудничество с Пост Малоун.

Освен за албум на годината, Cowboy Carter на Бионсе е с номинация и за кънтри албум на годината. Хитът й Texas Hold 'Em е номиниран за запис, песен и кънтри песен на годината. Бионсе получи номинации в широк спектър от жанрове, включително в категориите за поп, кънтри, американа и мелодично рап изпълнение.

Суперзвездата за първи път получава номинации в категориите за кънтри и американа. Ако спечели наградата за албум на годината, която все още липсва в колекцията й, Бионсе ще стане първата чернокожа жена с подобен успех през 21-и век.

За последен път Лорин Хил печели водещото отличие път през 1999 г. за The Miseducation of Lauryn Hill, присъединявайки се към Натали Коул и Уитни Хюстън като единствените чернокожи жени, които са вземали най-голямата награда "Грами".

Рапърът Пост Малоун също получи първите си номинации в кънтри категориите тази година, след като през август издаде дебютния си албум в този жанр F-1 Trillion. Той е номиниран за кънтри албум, а I Had Some Help - сътрудничеството му с кънтри звездата Моган Уолън, е с номинации за кънтри песен и кънтри изпълнение на дует/група. Това са първите номинации на Уолън за "Грами".

Пост Малоун се нарежда след Бионсе със седем номинации, изравнявайки се с Били Айлиш, Кендрик Ламар и Чарли Екс Си Екс.

С по шест номинации следват Тейлър Суифт и номинираните за първи път Сабрина Карпентър и Чапъл Роан.

Били Айлиш става единственият изпълнител, чиито първи три албума са номинирани във водещата категория за албум на годината.

След миналогодишния си триумф Тейлър Суифт тази година става първата жена със седем номинации в кариерата си в топ категорията.

И така, какво липсва? Както и миналата година, латиноамериканската музика - най-бързо развиващият се стрийминг жанр в САЩ, е много слабо застъпена и няма представители в основните категории.

Кей-попът също изглежда отсъства. Без номинации останаха членовете на популярната южнокорейска група Би Ти Ес, които тази година издадоха солов материал. Като цяло момчешката група има пет номинации в кариерата си.

Наградите "Грами" ще бъдат раздадени за 67-и път на 2 февруари 2025 г. на церемония в зала "Крипто Арена" в Лос Анджелис.