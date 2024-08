Преподаватели от УНСС бяха единствените български участници в петата международна научна конференция по изкуствен интелект в образованието

В петата международна научна конференция по изкуствен интелект в образованието (Artificial Intelligence in Education Technology), която се проведе в Барселона, участваха преподаватели от Университета за национално и световно стопанство (УНСС). Те бяха единствените български представители на провелия се форум, съобщават от висшето училище.

Проф. д-р Цветана Стоянова - заместник-ректор по институционално и бизнес сътрудничество и студентски политики на УНСС; проф. д-р Любен Боянов - зам.-декан по качеството и международното сътрудничество на факултет ''Приложна информатика и статистика'' и гл. ас. д-р Даниел Парушев, преподавател в катедра ''Управление'' бяха в групата на българския университет.

Темата на техния доклад бе ''Чатботовете – нови възможности за дигитализиране на учебния процес в университетите'' (Chatbots – new opportunities for digitalizing the learning processes in universities). Докладът е част от изследването, направено по проект ''Дигитализация на учебния процес във висшето училище – идентификация и модел за управление'', финансиран от фонд ''Научни изследвания''.

Докладът представи гл. ас. д-р Даниел Парушев в четвъртата сесия на конференцията "Изкуственият интелект в образователните технологии: Ново развитие и иновативни практики" (Artificial Intelligence in Education Technologies: New Development and Innovative Practices) .

Във форума участваха над 150 авторитетни учени, присъствено и онлайн, представители на университети в Европа, САЩ, Азия и Близкия изток.

Конференцията се утвърди като международен научен форум, който събира учени, изследователи и експерти от най-високо ниво в областта на изкуствения интелект и новите технологии в образованието от цял свят, и създава формат за обмен на теоретични и практически разработки. Тя спомага за разпространение на добри практики и създаване на мрежа от нови възможности за обучение, научни изследвания и съвместни проекти.

/ЙВЛ