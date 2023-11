Филмът „Васил“ с Иван Бърнев получи награди от фестивал в Лече

Филмът „Васил“ с Иван Бърнев получи три награди на 24-ия фестивал на европейското кино в Лече, съобщават от „София филм фест“.

Испанско-българската копродукция на режисьорката Авелина Прат взе наградата на публиката, наградата на Cineuropa и награда на журито – специален диплом за актьора Иван Бърнев в главната роля на филма. Блестящото изпълнение на Бърнев, личното му присъствие в Лече и възможността да общува със зрителите бяха решаващи за спечелване на вота на публиката, коментират от „София филм фест“. Филмът е реализиран с подкрепата на НФЦ. Продуценти от българска страна са Мина Милева и Весела Казакова.

В конкурса „Златно маслиново дърво“ за пълнометражни игрални филми, оценяван от жури с президент Стефан Китанов и членове Вилма Лабате (режисьор и сценарист, Италия), Гентиан Кочи (режисьор, сценарист и продуцент, Албания), Алеш Павлин (продуцент, Словения) и Анджела Пруденци (селекционер на фестивала във Венеция и журналист, Италия), участваха десет филма – от Дания, Франция, Литва, копродукции между Германия, Франция, Чехия, Румъния, Словакия, Исландия, Португалия, Италия, Полша, Швеция, Испания, Гърция и България.

ОСТАНАЛИТЕ НАГРАДИ

Голямата награда за най-добър филм на името на Кристина Солдано бе връчена на филма „Акушерки“ (Midwifes) на френската режисьорка Леа Фенер. Специалната награда на журито бе присъдена на португалския филм „Легуа“ (Legua) с режисьори Филипа Рийс и Жоао Милер Гера.

Наградата за операторско майсторство отиде при Ита Зброниец-Зайт за „Жена на покрива“ (Woman on the Roof), а призът за най-добър сценарий е за литовката Аустея Урбайте – за „Не забравяй да мигаш“ (Remember to Blink“. Наградата на ФИПРЕССИ бе връчена на „Копенхаген не съществува“ (Copenhagen Does Not Exist) на Мартин Сковберг. Ангела Бундалович получи наградата за най-добър европейски актьор за ролята си в същия филм, присъждана от Националния синдикат на италианските филмови журналисти.

/ДД