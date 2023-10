Уелският рапър Рен оглави британската класация за албуми

Уелският рапър Рен измести Дрейк, Рик Астри и Трой Сиван за първото място в британската класация за албуми със "Sick Boi", съобщи Би Би Си.

"Sick Boi" е вторият албум на Рен. Той е разтърсващ разказ за битката му с хронични заболявания, които го правят неспособен да свири на живо.

Рен сега е в Канада, където се лекува от автоимунно заболяване, заради което трябва да приема интравенозно лекарства пет дни в седмицата. Той описва достигането на номер едно като "победа над болестта си". Рен страда от лаймска болест, като дори са му трансплантирани стволови клетки "за да бъде върнат към живот". За осем години болестта обаче е предизвикала автоимунни проблеми.

Албумът "Sick Boi" е издаден независимо, без голям бюджет за маркетинг и се смяташе, че няма много шансове за лидерска позиция. Първоначално деветият албум на Рик Астли "Are We There Yet?" е с повече продажби, но в крайна сметка изостава с почти 6000 единици.

На трето място в британската класация за албуми е Дрейк с "For All The Dogs". Следват Трой Сиван със "Something To Give Each Other". Холи Хъмбърстоун е пета с "Paint My Bedroom Black".

На първо място в британската класация на синглите е Кения Грейс със "Strangers". Тя е едва втората жена, написала, продуцирала и записала хит номер едно сама, след Кейт Буш с "Running Up That Hill".