Рок легендите "Helloween" закриват тазгодишното издание на "Midalidare Rock In The Wine Valley" 2023

Последната фестивална вечер на тазгодишното издание на "Midalidare Rock In The Wine Valley" 2023 продължава с "Fortress Under Siege", "Battle Beast", "Epica", а вълнуващото преживяване ще закрият музикантите от световноизвестната група "Helloween".

Германските хевиметъл легенди са вторият хедлайнер на третото издание на фестивала.

"Helloween" са не само символ на германската метъл сцена, но и пример за постоянно развиваща се група. На фестивала формацията идва с емблематичното трио гласове - Михаел Киске, Анди Денис и Кай Хансен, а най-приятната изненада за родните феновете е, че бандата подготвя различен фестивален сет за лятото на 2023 година, допълват организаторите.

"Helloween" е една от най-уважаваните германски метъл групи и пионери на германския мелодичен спийдметъл. Групата прави турнета от 1984 година и през годините е била част от всички мащабни световни рок фестивали като Rock in Rio, Wacken Open Air, Loudpark в Япония, полския Woodstock. В досегашната си кариера групата е продала над 10 милиона копия от албумите си, като е получила 14 златни и 6 платинени музикални награди.

Днес любителите на рока ще имат възможността да се включат и в рок куиза „Фенове на рок музиката, ще проверим вашите знания за бандите на феста“, посочват още организаторите.