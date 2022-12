Певицата Кейт Буш призова за мир в коледно послание

В годишно коледно послание певицата Кейт Буш призова за край на войната в Украйна и изрази подкрепата си за стачкуващите медицински сестри във Великобритания, съобщи „Гардиън“.

Буш написа на уебсайта си: „Не мисля, че някой от нас някога е преживявал година като тази. Животът стана невероятно плашещ в пандемията и както си мислим, че всичко скоро може да свърши, изглежда, че съвсем не е така. Това е като бомбардировка - ужасяващата война в Украйна, гладът, сушата, наводненията.“

„Чудя се къде ще бъдем всички ние в края на следващата година?“ - продължи тя. „Надявам се войната да свърши. Надявам се, че медицинските сестри ще бъдат в позиция, в която ще бъдат оценени – а те трябва да бъдат ценени.”

Буш също изрази изненадата си от силата на чувствата, последвали смъртта на кралицата. „Много от моите приятели бяха изненадани колко разстроени са от кончината й, особено като се има предвид, че ние не сме роялисти. Мисля обаче, че смъртта й се превърна в център на скръбта, на неизразената загуба, която толкова много хора бяха почувствали по време на пандемията.“

Попзвездата сподели, че все още е силно развълнувана от възраждането на своя хит от 1985 г. Running Up That Hill (A Deal With God). Песента оглави класацията за сингли във Великобритания и по света, след като беше използвана в ключова сцена в най-новия сезон на сериала „Странни неща“ на „Нетфликс“.

„Беше страхотно да видя как по-младото поколение се наслаждава на песента“, каза Буш и добави: „Изглежда, че доста от младежите ме взеха за нов артист! Обичам това!"

Буш, която е на 64 години, призна, че времето минава по-бързо с възрастта, но добави: „Няма съмнение, че скоростта на живота се ускорява повече от всякога.“ Гледайки напред към 2023 г., тя подчерта важността на оптимизма. „Продължавам да мисля за надеждата и как тя беше последната, която излетя от кутията на Пандора.”

Иновативната изпълнителка илюстрира посланието си с изображение на червеношийка, каквото също използва в подаръци за приятели тази година: „Почувствах, че тази скромна малка птичка, която символизира Коледа, може да символизира и надеждата в контекста на красивите думи на поетесата Емили Дикинсън: „Надежда е нещо с пера, което каца в душата." Весела Коледа!"