Треньорът на Атлетико Мадрид Диего Симеоне желае футболистите да продължат да се подобряват през новия сезон

Треньорът на Атлетико Мадрид Диего Симеоне желае воденият от него отбор бързо да влезе в ритъм през новия сезон.

Столичани имат седем нови попълнения към състава си, а в неделя пътуват до Барселона, за да се изправят срещу Еспаньол в среща от първия кръг на сезона.

"Винаги трябва да се развиваш. Тимът трябва да продължи да расте със същото темпо като и самият клуб. Футболистите са доста добри, но ще трябва да го докажат и на терена. само тогава ще бъдем там, където заслужаваме да бъдем. Промените винаги са нещо добро, стига да отговарят на това, което е необходимо. Не знам дали думата е промяна, бих казал подобрение", коментира Симеоне пред медиите в събота.

През миналия сезон Атлетико Мадрид остана на трето място в крайното класиране в Примера дивисион и през настоящата кампания ще участва в Шампионската лига.