Певицата Кейт Буш каза, че иска да запише нов албум

Певицата Кейт Буш казва, че "много иска да започне работа по нов албум", предаде Пи Ей мидиа/ДПА.

Изпълнителката (66 г.) на Hounds Of Love за последен път издаде студиен албум през 2011 г.- 50 Words For Snow.

Преди две години нейният хит Running Up That Hill беше обявен за най-популярната песен на лятото във Великобритания за 2022 г. Сингълът отново доби известност в световен мащаб, след като беше включен в четвъртия сезон на "Странни неща".

"Много ми се иска да започна работа по нов албум", каза Буш пред Ема Барнет в предаването по Би Би Си рейдио 4. "Имам много идеи. Наистина очаквам с нетърпение да се върна в творческото пространство. Мина много време".

Буш каза, че през последните няколко години е била "затрупана с много архивна работа".

На въпроса дали скоро ще се качи на сцена, тя отговори, че макар да обича да се изявява, "все още не е там".

Буш говори и за новата си късометражна анимация, озаглавена Little Shrew, за благотворителната организация War Child. Певицата каза, че й е "отнела много време тази година" и добави, че след като приключи с този проект, "ще бъда готова да започна отново".

Музиката за късометражния филм е нова радиоверсия от 2024 г. на песента Snowflake, която първоначално е включена в албума й от 2011 г.

Кейт Буш започва да работи по анимацията, малко след като Русия нахлува в Украйна през февруари 2022 г., което тя определя като "шок за всички нас", отбелязва ДПА.

Певицата е известна със сингли, сред които оглавилите класациите Wuthering Heights, Babooshka, Cloud Busting и This Woman's Work, а също така има и три албума номер едно във Великобритания - Never For Ever, Hounds Of Love и сборния The Whole Story, припомня ДПА.