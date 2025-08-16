Арне Слот похвали публиката и футболистите на Ливърпул за впечатляващата атмосфера на "Анфилд"

Мениджърът Арне Слот похвали публиката и отбора на Ливърпул за атмосферата на "Анфилд" при победата с 4:2 над Борнемут в мач от първия кръг на английското първенство по футбол. Шампионите стартираха с важни три точки и за пореден път почетоха паметта на загиналия в автомобилна катастрофа Диого Жота.

Ливърпул поведе с попадения на Юго Екитике и Коди Гакпо, след което Борнемут успя да изравни с две попадения на Антоан Семеньо. Федерико Киеза и Мохамед Салах обаче бяха точни за "червените" в последните минути.

Попитан как би описал атмосферата на "Анфилд" в петък вечер, Слот отговори с усмивка: "Имате ли половин час свободно време?".

"Атмосферата беше фантастична най-вече в последните минути. Мислех си, че спечелването на титлата на нашия стадион през миналата година ще бъде нещо по-специално от една победа срещу Борнемут, но последните минути днес (в петък - б.пр.) бяха просто… Уау, уау, уау, уау! Изключително впечатляващо", продължи нидерландският специалист.

"В този страхотен мач имаше три водещи сили. Защо три се питате? Борнемут и ние играхме на пълни обороти 96 минути, а може би даже 99, а третата страна беше съдията (Антъни Тейлър). Той просто поддържаше темпото на отборите и не свиреше за всеки лек допир. Стана супер мач, а ние го спечелихме, което е добре за нас", каза още той.

"Феновете пяха в памет на Диого преди мача, в първата минута, в 20-ата (номерът на Жота) и след мача. Впечатлиха ме силно. Неговото семейство беше тук и се надявам, че и за тях вечерта е била специална. Дано да сме ги подсетили колко много обичаме Диого", завърши Слот.